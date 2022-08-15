Столичные школы готовятся к новому учебному году

В целях подготовки к новому учебному году во время летних каникул во всех образовательных организациях города Бишкека предусмотрено проведение косметического текущего ремонта: побелка и покраска коридоров, лестничных клеток, учебных и административных кабинетов, актовых и спортивных залов, групп, пищеблоков; мелко-аварийные ремонты систем отопления и водоснабжения, кровли.

Согласно титульному списку строек на 2022 год по статье "Капитальный ремонт" раздел "Образование", из городского бюджета предусмотрено 138 миллионов сомов на ремонт 48 объектов образования в 26 школах, 20 дошкольных образовательных организаций и 2 центров детского творчества. Управление образования мэрии города Бишкека проверило, как ведется подготовка образовательных организаций к новому 2022/2023 учебному году. Строительные работы на стадии завершения.

В ходе комиссионного обхода осмотрены образовательные учреждения и прилегающие к школам территории. На сегодняшний день учреждения готовы к приему учеников, текущий косметический ремонт завершается сейчас во всех школах, с целью подготовки к новому учебному году.