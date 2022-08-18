В Бишкеке пройдет велопробег под девизом "Здоровье начинается с меня"

28 августа в Бишкеке состоится велопробег под девизом "Здоровье начинается с меня!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Спортивное мероприятие проводится мэрией Бишкека совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, администрацией президента при поддержrе ОО "Вело friends позитив kg" и велоклуба "Золотые колеса" в рамках проекта "Кыргыз жараны".

Участников ожидает масса положительных эмоций и отличное времяпрепровождение в кругу единомышленников.

Мероприятие пройдет по следующей программе: