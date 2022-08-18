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В Бишкеке пройдет велопробег под девизом "Здоровье начинается с меня"

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- Анастасия Карелина
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28 августа в Бишкеке состоится велопробег под девизом "Здоровье начинается с меня!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Спортивное мероприятие проводится мэрией Бишкека совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, администрацией президента при поддержrе ОО "Вело friends позитив kg" и велоклуба "Золотые колеса" в рамках проекта "Кыргыз жараны".

Участников ожидает масса положительных эмоций и отличное времяпрепровождение в кругу единомышленников.

Мероприятие пройдет по следующей программе:

  1. Место и время встречи - 09:00, парк Победы имени Даира Асанова;
  2. Регистрация участников велопробега - с 09:00 до 09:30;
  3. Построение участников велопробега - 09:45;
  4. Старт из парка Победы - 10:00;
  5. Прибытие к финишу (площадь имени Усубалиева/Старая площадь) - 10:30-10:45;
  6. Торжественная и развлекательная части. Подведение итогов, закрытие мероприятия - 11:00-12:30.


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URL: https://www.vb.kg/421559
Теги:
велоспорт, Бишкек, мэрия
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