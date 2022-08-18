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Задайте вопросы чиновникам соцсетях. Эфиры пройдут 19 августа

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- Канат Кожоев
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Служба информационной политики администрации президента информирует о старте еженедельных отчетов руководителей государственных органов исполнительной власти в социальных сетях.

Ниже ппредставлен график выходов в прямые эфиры руководителей государственных органов на официальных аккаунтах в социальных сетях "Facebook" и "Instagram" на 19 августа 2022 года:

09:00 – Министерство чрезвычайных ситуаций, заместитель министра полковник Урматбек Муслимович Шамырканов ответит на вопросы, связанные с деятельностью МЧС (ответственное лицо: Токторов А. 0778-83-50-00);

11:00 – Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, заместитель министра Касейинов Кубат Усенкулович ответит на вопросы, связанные с политикой министерства в области управления земельными и водными ресурсами, нынешним состоянием и будущим ледников (ответственное лицо: Исабаева А. 0990-30-11-31);

15:00 - Министерство экономики и коммерции, первый заместитель министра Чоро Сейитов по основным показателям социально-экономического развития КР за январь-июль 2022 года (ответственное лицо: Маматова М. 0550-90-01-30);

15:00 - Министерство цифрового развития, заместитель министра цифрового развития Айдарбек Мамбеткадыров по деятельности Центров обслуживания населения, по вопросам документирования и архивного дела (ответственное лицо: Кыдырмышева Э. 0 509 888 011);

15:00 - Социальный фонд (ответственное лицо: Абдылдаев А. 0550 28 96).

Напомним, 14 июля 2022 года на расширенном заседании кабинета министров президент Садыр Жапаров поручил государственным органам напрямую выходить в социальные сети и информировать кыргызстанцев о проводимой работе.

Как отметил глава государства, подобные отчеты усилят ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны и даст возможность широкого вовлечения народа в процесс государственного управления.


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URL: https://www.vb.kg/421593
Теги:
МЧС, Социальный фонд, правительство, Министерство экономики и коммерции, Садыр Жапаров
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