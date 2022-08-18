Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев и его команда в интернете начали активную кампанию по теме о свободе слова. Однако, если они вдруг позабыли, то стоит напомнить, что именно во время ими обожаемого лидера была самая ярая политика по гонению на СМИ, как говорится, раны еще свежи. Общественность помнит как при этом человеке шли гонения на журналистов, когда против редакций выдвигались непомерные иски. Именно Атамбаев душил и уничтожал свободу слова в стране. Это осталось в памяти, как история, высеченная на камне. Этого не скроешь и не забудешь.

Во время президентства Атамбаева нарушалась свобода слова, притеснялись СМИ и права журналистов, правозащитников и отдельных политиков.

Список тех, кто на себе ощутил "прелесть атамбаевской свободы слова":

1. Уран Ботобеков - Был наложен штраф на 1 800 000 сомов.

2. Сайт Zanoza.kg - Наложен штраф на 9 000 000 сомов. Позже сайт был закрыт. На журналистов Дину Маслову, Нарына Айыпа и правозащитницу Чолпон Джакупову подали в суд с выплатой штрафа на огромную сумму. Суд отклонил их ходатайство о выплате в рассрочку, и потребовали немедленной выплаты штрафа.

3. Адвокат Таалайгуль Токтакунова - 10 000 000 сом штрафа с конфискацией имущества.

4. Мавлян Аскарбеков - штраф 50 000 сом.

5. "Азаттык" - иск с выплатой в 20 000 000 сомов.

6. Дайырбек Орунбеков - 2 000 000 сомов штрафа

7. Адвокат Канат Азизу - иск в суд с выплатой штрафа в 10 000 000 сомов.

8. Сайт "Кыргыз тудей".

По политическим мотивам были осуждены:

1. Омурбек Текебаев,

2. Дуйшонкүл Чотонов,

3. Омурбек Бабанов

4. Камчыбек Ташиев

5. Карганбек Самаков

6. Ахматбек Келдибеков

7. Садыр Жапаров

8. Кубатбек Кожоналиев

9. Кубанычбек Кадыров

10. Эрнест Карыбеков

11. Канат Исаев

12. Бекболот Талгарбеков,

13. Торобай Колубаев

14. Марат Султанов,

15. Абдылда Капаров

16. Максат Кунакунов

17. Аида Салянова

18. Бектур Асанов

19. Каныбек Осмоналиев

20. Урмат Аманбаева.

И это еще не полный список. Теперь после всего сказанного, как и с каким видом атамбаевские люди могут говорить о справедливости и свободе слова? Даже если причислить Атамбаева к лику святых, то все его дела, как говорится, сами за себя говорят. Возможно поэтому многие кыргызстанцы назвали его лицемером, живущего по принципу "нападение лучше защиты". Никто не может сравниться с ним в этом отношении.