Посол Кыргызстана в Иране провел ряд рабочих встреч в Тегеране

В рамках продвижения экономической дипломатии в Тегеране состоялся ряд рабочих встреч посла Кыргызстана в Иране Турдакуна Сыдыкова с представителями предпринимательского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведенных встреч были обсуждены перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами и возможности создания в КР совместных предприятий по производству бутилированной воды, обработки и заготовки сельскохозяйственной продукции и комбикормов с целью последующего экспорта.

С учетом заинтересованности иранской стороны в импорте бобовой и злаковой продукции, главе агропромышленного холдинга Ирана предоставлены сведения о ряде крупных предприятий Кыргызстана, специализирующихся на сортировке, заготовке и продаже фасоли.

Стороны также обсудили возможность страхования иранского бизнеса в КР, а также товаров, перемещаемых между двумя странами, что позволит обезопасить всех участников экспортно-импортных операций от непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, обеспечить надежность и устойчивость капиталовложений, а также гарантировать возмещение ущерба.