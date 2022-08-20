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Министерство по-прежнему помогает Бишкекскому дому-интернату для пожилых

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- Нина Ничипорова
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"Лишним не будет!" - сказал директор департамента социальной защиты Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Актан Балбаков, передавая постельные принадлежности и памперсы Бишкекскому дому-интернату для пожилых людей. Там сейчас проживает более 200 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Нам стараются оказать посильную помощь простые люди, гражданское общество, фирмы, государственные предприятия, - сказала vb.kg директор этого социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаева. – Государство, конечно, проявляет о нас большую заботу, но мы никогда не отказываемся и от дополнительной помощи. С таким количеством проблем у наших подопечных – со здоровьем, отсутствием жилья, родных и близких и других её никогда не бывает много".

Как известно, Бишкекский дом-интернат для пожилых людей был передан в ведение мэрии Бишкека еще в 2021 году. Но министерство продолжает помогать бывшим подопечным и охотно откликается на запросы и нужды, зная все тяготы их повседневной жизни.

Данная акция стала откликом на призыв о помощи в социальных сетях. Например, в статье расходов дома-интерната не предусмотрена покупка памперсов для более 60 лежачих постояльцев. А без них просто не обойтись. Да и постельное белье из-за частой стирки быстро изнашивается, поэтому никогда не бывает здесь лишним.


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URL: https://www.vb.kg/421639
Теги:
акции, гуманитарная помощь, дом престарелых, Министерство социального развития
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