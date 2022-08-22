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Открыть представительство омбудсмена КР в РФ предложила Атыр Абрахматова

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- Канат Кожоев
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Атыр Абдрахматова предложила открыть представительство омбудсмена Кыргызстана в России. Об этом она написала в Facebook.

Она призвала все государственные органы усилить работу с гражданами КР, находящимися за пределами страны. И, поскольку, по ее словам, в адрес дипмиссии в РФ поступает множество жалоб, в связи с чем, необходимо, чтобы в Москве находился представитель омбудсмена.

Напомним, вчера в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России, по предварительным данным, погибли 14 граждан КР. На трассе М-5 "Урал" две фуры врезались в микроавтобус, в результате аварии погибли 16 человек.


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URL: https://www.vb.kg/421691
Теги:
ДТП, омбудсмен, Россия, Кыргызстан, акыйкатчы
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