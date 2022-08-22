Открыть представительство омбудсмена КР в РФ предложила Атыр Абрахматова

Атыр Абдрахматова предложила открыть представительство омбудсмена Кыргызстана в России. Об этом она написала в Facebook.

Она призвала все государственные органы усилить работу с гражданами КР, находящимися за пределами страны. И, поскольку, по ее словам, в адрес дипмиссии в РФ поступает множество жалоб, в связи с чем, необходимо, чтобы в Москве находился представитель омбудсмена.

Напомним, вчера в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России, по предварительным данным, погибли 14 граждан КР. На трассе М-5 "Урал" две фуры врезались в микроавтобус, в результате аварии погибли 16 человек.