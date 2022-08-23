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В Баткене внедряют новые методики диагностики туберкулеза

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- Назгуль Абдыразакова
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В настоящее время при технической поддержке проекта ЮСАИД "Вылечить туберкулёз" в противотуберкулезной службе КР внедряется комплекс реформ с целью повышения качества диагностики, лечения и профилактики туберкулеза, улучшения доступа к противотуберкулезным услугам и обеспечения принципа их пациент-ориентированности.

В комплекс реформ, в том числе рассчитанный на развитие регионов страны, входит много составляющих, основные из которых:

комплексная цифровизация;

организация областных онлайн-консилиумов;

внедрение подхода "Управление случаем туберкулёза на уровне первичной медико-санитарной помощи и др.

В рамках вышеназванной комплексной реформы в Баткенском областном центре борьбы с туберкулезом в настоящее время успешно функционирует онлайн-консилиум, аппарат-дигитайзер, джейн-эксперт, которые ускорили процесс исследования и лечения.


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URL: https://www.vb.kg/421747
Теги:
Баткенская область, Минздрав, туберкулез, здоровье
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