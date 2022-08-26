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28 и 29 августа в Русском доме в Бишкеке пройдет турнир по шахматам

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- Анастасия Карелина
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28 и 29 августа в Русском доме в Бишкеке состоится турнир по шахматам с участием сильнейших игроков Кыргызстана 2007-2009 годов рождения.

Турнир организован Русским домом в Бишкеке совместно с ОФ "Мы – соотечественники" и Федерацией шахмат Кыргызской Республики и посвящен празднованию Дня государственного флага России и Дня независимости Кыргызстана.

В соревнованиях примут участие юные спортсмены, многие из которых являются чемпионами Кыргызстана и победителями крупных международных соревнований.

Спортсмены, занявшие в турнире первые места среди юношей и девушек, войдут в состав сборной команды Кыргызстана. Она примет участие в VI Всемирных играх юных соотечественников в Москве. Соревнования в российской столице пройдут со 2 по 8 октября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/421820
Теги:
шахматы, Россотрудничество, кыргызско-российское сотрудничество, Соревнования
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