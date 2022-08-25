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Переговоры о свободной торговле пройдут между ЕЭК и Ираном

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- Александра Василькова
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Такое решение было согласовано в ходе встречи министра по торговле Евразийской экономической комиссии с заместителем министра промышленности, шахт и торговли Ирана, руководителем Организации по содействию торговле Ирана Алирезой Пейманпаком, которая прошла на площадке ЕЭК.

Собеседники высоко оценили достигнутый уровень торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза с Исламской Республикой.

Алиреза Пейманпак, в частности, отметил, что рост взаимной торговли и транзита товаров через территорию Ирана в направлении Север – Юг составляет в этом году почти 50 процентов.

По мнению Андрея Слепнева, в текущих условиях особенно важен значительный прогресс в переходе на расчеты в национальных валютах.

"Ключевым позитивным событием последнего времени является начало торговли валютных пар "рубль-риал", - подчеркнул министр.

Стороны наметили дальнейший график переговоров по будущему соглашению. "Рассчитываем на значительный прогресс в тарифной части, что позволит приблизить завершающую стадию переговорного процесса", - заключил Андрей Слепнев.


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URL: https://www.vb.kg/421821
Теги:
Иран, ЕЭК, экономика
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