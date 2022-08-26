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Прибыль организаций финансового сектора экономики выросла в 1,8 раза

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- Алина Мамаева
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Суммарный объем доходов организаций финансового сектора экономики в январе-июне 2022 года составил 46,1 миллиарда сомов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в 1,5 раза, что обеспечено ростом доходов банковского сектора. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, расходы организаций финансового сектора в этот же период составили 27,7 миллиарда сомов и возросли на 37 процентов.

По итогам I полугодия 2022 года 66 процентов предприятий получили прибыль, а 13,5 процента - убытки. Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 18,4 миллиарда сомов прибыли, что в 1,8 раза (на 8,2 миллиарда сомов) больше, чем в соответствующем периоде 2021 года.

Рост прибыли обеспечен коммерческими банками (на 6,5 миллиарда сомов) и Национальным банком (на 1,7 миллиарда сомов), что обусловлено увеличением их доходов от операций с иностранной валютой.

Как отмечает Нацстатком, в I полугодии 2022 года в финансовом секторе экономики осуществляли деятельность 594 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 556 небанковских финансово-кредитных организации и 14 страховых компаний.


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URL: https://www.vb.kg/421836
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, деньги, Нацстатком
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