Банки КР в I полугодии больше всего кредитовали сферу торговли

Суммарный объем открытого кредитного портфеля банков и небанковских финансово-кредитных организаций на 1 июля 2022 года составил более 217 миллиардов сомов. На банковский сектор пришлось 86 процентов общего объема кредитов, на сектор небанковских финансово-кредитных организаций – 14 процентов.

Основными направлениями кредитования являлись:

сфера торговли - 25,6 процента общего объема; сельское хозяйство - 20 процентов; потребительские нужды - 17 процентов; ипотека - 10 процентов; строительство - 7 процентов.

Нацстатком отмечает, что в I полугодии 2022 года в финансовом секторе экономики осуществляли деятельность 594 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 556 небанковских финансово-кредитных организаций и 14 страховых компаний.