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Банки КР в I полугодии больше всего кредитовали сферу торговли

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- Алина Мамаева
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Суммарный объем открытого кредитного портфеля банков и небанковских финансово-кредитных организаций на 1 июля 2022 года составил более 217 миллиардов сомов. На банковский сектор пришлось 86 процентов общего объема кредитов, на сектор небанковских финансово-кредитных организаций – 14 процентов.

Основными направлениями кредитования являлись:

  1. сфера торговли - 25,6 процента общего объема;
  2. сельское хозяйство - 20 процентов;
  3. потребительские нужды - 17 процентов;
  4. ипотека - 10 процентов;
  5. строительство - 7 процентов.

Нацстатком отмечает, что в I полугодии 2022 года в финансовом секторе экономики осуществляли деятельность 594 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 556 небанковских финансово-кредитных организаций и 14 страховых компаний.


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URL: https://www.vb.kg/421837
Теги:
банковский сектор, бизнес, кредит, Кыргызстан, деньги, экономика
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