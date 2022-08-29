Погода
$ 81.49 - 82.49
€ 81.74 - 82.74

Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

175  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Охранница Луна

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет хороший дом и заботливого хозяина для молодой красивой собачки Луны. Это здоровое, привитое и уже стерилизованное животное. Гулять и рожать щенят уже не будет. По характеру спокойная, но умеет охранять. Новому хозяину Луну привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Кому котят?

Пристраиваются котята. Малышам от двух до трех с половиной месяцев. Перед вами три девочки и мальчик. Животные здоровы, от паразитов обработаны, к лотку приучены, в еде не привередливы. Отдадут малышей только ответственным людям, понимающим необходимость обязательной стерилизации животных и готовых заботиться о своих питомцам долгие годы. Если вам понравился один из наших малышей, звоните по следующему номеру: 0(555)767-507.

Шикарный рыжий

Звонка от будущего хозяина ждет шикарный рыжий котик. Животное здоровое, привитое, кастрированное. На новое место жительства кота привезут представители фонда. Обращайтесь: 0(709)784-537.

Добрая и послушная

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию вот такую милую собачку. Животному шесть месяцев. Собака здорова, обработана от паразитов, привита, стерилизована - гулять и рожать щенков уже не будет. По характеру добрая и послушная, к тому же хорошая охранница. Новому хозяину собаку привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Подарите ему новую жизнь!

Обратите внимание и на этого котенка. На фото мальчик, которому около двух месяцев. Ест малыш все. Когда придет время, человек, приютивший его, обещает оплатить стерилизацию. Привезут котенка в любой район Бишкека. Телефон для потенциальных хозяев: 0(702)293-101.

Малыши-крепыши

Надежные и ответственные хозяев нужны вот таким малышам-крепышам. Перед вами два мальчика и две девочки. Щеночкам около двух месяцев. Все здоровые, крепкие, обработанные от паразитов. 8 сентября у них первая вакцинация. Повторная уже оплачена. Стерилизацию в возрасте семи месяцев также гарантируют взять на себя люди, которые в данный момент о них заботятся. Когда щенки вырастут, будут не мелкими. Отдают щенков в дом с хорошо огороженной территорией и наличием будки. Не на цепь! Без самовыгула! Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421905
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  