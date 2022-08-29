Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Охранница Луна

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет хороший дом и заботливого хозяина для молодой красивой собачки Луны. Это здоровое, привитое и уже стерилизованное животное. Гулять и рожать щенят уже не будет. По характеру спокойная, но умеет охранять. Новому хозяину Луну привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Кому котят?

Пристраиваются котята. Малышам от двух до трех с половиной месяцев. Перед вами три девочки и мальчик. Животные здоровы, от паразитов обработаны, к лотку приучены, в еде не привередливы. Отдадут малышей только ответственным людям, понимающим необходимость обязательной стерилизации животных и готовых заботиться о своих питомцам долгие годы. Если вам понравился один из наших малышей, звоните по следующему номеру: 0(555)767-507.

Шикарный рыжий

Звонка от будущего хозяина ждет шикарный рыжий котик. Животное здоровое, привитое, кастрированное. На новое место жительства кота привезут представители фонда. Обращайтесь: 0(709)784-537.

Добрая и послушная

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию вот такую милую собачку. Животному шесть месяцев. Собака здорова, обработана от паразитов, привита, стерилизована - гулять и рожать щенков уже не будет. По характеру добрая и послушная, к тому же хорошая охранница. Новому хозяину собаку привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Подарите ему новую жизнь!

Обратите внимание и на этого котенка. На фото мальчик, которому около двух месяцев. Ест малыш все. Когда придет время, человек, приютивший его, обещает оплатить стерилизацию. Привезут котенка в любой район Бишкека. Телефон для потенциальных хозяев: 0(702)293-101.

Малыши-крепыши

Надежные и ответственные хозяев нужны вот таким малышам-крепышам. Перед вами два мальчика и две девочки. Щеночкам около двух месяцев. Все здоровые, крепкие, обработанные от паразитов. 8 сентября у них первая вакцинация. Повторная уже оплачена. Стерилизацию в возрасте семи месяцев также гарантируют взять на себя люди, которые в данный момент о них заботятся. Когда щенки вырастут, будут не мелкими. Отдают щенков в дом с хорошо огороженной территорией и наличием будки. Не на цепь! Без самовыгула! Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.