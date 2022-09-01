"Мутные схемы" на руднике Кумтор. Кто дезинформирует главу КР?

Сегодня депутаты ЖК вышли с каникул и поинтересовались у главы кабмина Акылбека Жапарова касательно информации в СМИ о вывозе большого объема золота в неизвестную страну. Уже сейчас понятно, что тема станет главной после полноценного начала заседаний в ЖК.

Тайна за семью печатями

Однако происходящее на Кумторе волнует не только депутатов, но и гражданское общество. Многие граждане в открытую говорят, что на месторождении после прихода туда Тенгиза Болтурука, мягко говоря, не все чисто. Дело даже не во всплывших в Швейцарии 19 тонн золота. Мутные схемы на руднике начались аккурат после назначения руководителем кыргызского канадца Болтурука 18 мая 2021 года, когда происходящее на руднике моментально потеряло былую прозрачность. Любые запросы СМИ и парламентариев, что же на самом деле происходит на месторождении, либо оставались в воздухе, либо на них следовали отговорки озвучить все в будущем (подобное происходит и сейчас). Так, например 22 сентября прошлого года депутаты в ходе заседания Жогорку Кенеша вновь попросили предоставить отчет по работе временного внешнего управления на руднике Кумтор.

Указала на непрозрачность деятельности Кумтора тогда еще депутат ЖК Наталья Никитенко.

"Кумтор не продает уже 4 месяца золото. Неизвестно где накопилось более 4 тонн золота на общую сумму $240 млн. Нацбанк золото не покупает. Только за последний месяц золотой запас сократился на 7,5 млрд сомов, а за 4 месяца более чем на 70 млрд сомов", - отметила нардеп.

Однако кабмин отвечать требованиями народных избранников особо не торопился.

Интересно наблюдать и за систематически происходящим пинг-понгом между Нацбанком и кабмином КР в лице Акылбека Жапарова. Последний периодически уверяет, что золото с Кумтора приобретает либо продает НБ КР. Нацбанк в свою очередь выступал против подобных заявлений. Теперь и вовсе вскрылось, что Кыргызстан все это время экспортировал в Швейцарию золото. Причем, как отмечает ряд экспертов, на руднике было выработано всего 5 тонн золота, остальные 14 тонн взяты из золотовалютных резервов страны. Всем этим "серым экспортом", находясь на должности, явно заведовал уже экс-руководитель Тенгиз Болтурук. Ведь однозначно пройти мимо него такие тонны не могли.

Близкий друг лучше новых двух

Персона Тенгиза Болтурука вызывала много вопросов изначально и вызывает теперь. Недавно президент его уволил с должности руководителя золоторудного месторождения Кумтор с пометкой "в ходе проверки деятельности месторождения Счетная палата выявила финансовые нарушения в части закупок топлива, продуктов питания и запчастей по завышенным ценам".

После того как первичный шок у граждан прошел, выяснилось, что Болтурук вовсе не уволен, а продолжит руководить Национальным холдингом "Наследие великих кочевников". При этом Кумтор и другие рудники республики находятся в ведении этого холдинга. Складывается впечатление, что некто серьезно "крышует" Болтурука и его деятельность на территории Кыргызстана.

Позже президент отметил, что все выявленные нарушения на Кумторе происходили еще до введения внешнего управления и уже бывший руководитель Кумтора не причем. Тогда зачем его сняли с должности и где отчет о сроках выявленных нарушений? Ведь если таковые имеются, то это должны подтверждать соответствующие бумаги? Почему их не озвучили перед народом?

Осознанная дезинформация

Интересно, что в соцсетях всплыла мысль, что заинтересованные лица целенаправленно дезинформируют президента, скрывая происходящее на руднике. В том числе и по возможному экспорту. И, опять, без Болтурука здесь вряд ли обошлось.

Сейчас кабмин пытается оправдаться за исчезнувшие 19 тонн золота, обвиняя в травле журналистов. Но тогда где отчеты, что золото не продано и осталось в стране, либо отчеты об удачном экспорте и поступлениях в бюджет? Складывается впечатление, что Тенгиза Болтурука перевели в другое ведомство и отстранили от работы, чтобы отвести от него подозрения и нависшую на него ответственность.

Ну и самое важное. Если Тенгиз Болтурук не смог "вывести" работу на Кумторе, то как он сможет контролировать работу всего горнодобывающего сектора? Особенно с учетом того, что всю ответственность за экологическую составляющую и нанесенный вред экологии Кыргызстан в рамках договоренностей с канадцами взял на себя! Есть ли у канадца Болтурука концепция рекультивации хвостохранилищ и сохранения ледников?

Интересно и то, что президенту преподнесли однозначно неверную информацию и об акциях КР Centerra Gold. Дело в том, что указанные 74% акций не принадлежали Centerra Gold, а свободно торговались на биржах. Также из них платились дивиденды Кыргызстану как акционеру компании. При этом президент говорит лишь про 50 млн долларов компенсации, а официальные источники - про 85 млн. То есть 35 млн долларов составили канадские налоги? Дивиденды в 11 млн долларов за прошлый год не в счет - они и так нам полагались как акционерам. Наши дивиденды за год должны были составить 21 млн 798 тысяч долларов. Но президент говорит только про 11 млн. А 10,78 миллиона где? А раз есть подобные разночтения, значит, есть и дезинформация.

Сейчас "рулят" рудником Кумтор, по сути, тот же Болтурук и глава кабмина Акылбек Жапаров. Изначально именно они курировали месторождение после введения внешнего управления. А значит, если нарушения на руднике и происходили, то под их чутким контролем. Тогда резонный вопрос: насколько они вправе занимать тогда свои должности?