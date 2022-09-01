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Слова Атамбаева о Байтик баатыре назвали жалкой попыткой напомнить о себе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Что мешало бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в свое время установить памятник Байтик баатыру? Таким вопросом задалось издание aryba.org.

"Атамбаев накануне поздравил кыргызстанцев с юбилеем Байтик баатыра. А между тем народная молва утверждала, что сам Атамбаев - потомок Шамурада, одного из сарбазов того самого кокандского датки Рахматуллы, которого Байтик и убил. Сам Шамурад якобы корнями из баткенского села Чон-Гара, жители которого весной делали открытое обращение с просьбой освободить Атамбаева.

Бывший президент прекрасно понимает, что нынешний глава государства Жапаров провел празднование юбилея Байтика баатыра в ущелье Чункурчак, чтобы переиграть Атамбаева в Арашане, так как его популярность в Чуйской области дальше этого села и не распространяется.

Именно поэтому Атамбаев, даже опередив официальные власти, поздравил кыргызстанцев с юбилеем борца против кокандского ига Байтика Канай уулу и заявил, что надо поставить ему памятник в центре Бишкека. Возникает вопрос: а что раньше мешало, когда он был во власти? Мешали его кокандские корни? Почему-то в годы его правления жители Чуйской области не могли никак получить разрешение на установку памятника и другому видному представителю племени солто - Бишкеку баатыру, деньги на который сами же собрали? И этот вопрос решился только после его ухода из власти. Поэтому его поздравление не более чем жалкая попытка напомнить о себе", - пишет СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/422047
Теги:
Алмазбек Атамбаев, памятник, Чуйская область
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