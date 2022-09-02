Саид Харази: Члены ШОС смогут иметь выход к портам Бендер-Аббас и Чабахар

"Предстоящая встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, намеченная на 15-16 сентября в Самарканде, является важной по различным соображениям. Эта встреча проходит в условиях, когда прошёл год с момента безответственного вывода вооружённых сил США из Афганистана. После чего террористические группировки в Афганистане активизировались больше, чем в прошлом, и сегодня они считаются серьёзной угрозой для стран региона, в том числе Центральной Азии. Влияние и последствия украинского кризиса и санкций против России также повысили значимость предстоящего саммита. Это первый саммит Шанхайской организации сотрудничества после начала украинского кризиса, и поэтому решения этого саммита сыграют важную роль в дальнейшем сотрудничестве стран-членов и в том, как они справятся с текущими вызовами в регионе. Несомненно, что и последние события на острове Тайвань, усилившие размах напряжённости в Азии, станут одной из главных тем предстоящего саммита. Об этом на круглом столе "Расширение ШОС: новые горизонты сотрудничества" заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Саид Харази.

По его словам, Иран, как страна, которая всегда делала и делает упор на укрепление регионального сотрудничества, оценивает Шанхайскую организацию сотрудничества как важную региональную организацию с большими возможностями и чёткими перспективами сотрудничества.

"Поэтому с первых лет создания организации вопрос заявления Ирана о постоянном членстве поднимался и ставился в повестку дня и постоянно обсуждался на различных встречах.

Очень рад, что усилиями нашего правительства Иран начал процесс постоянного членства в ШОС, что было одобрено на саммите организации, прошедшем в прошлом году в городе Душанбе, при поддержке всех членов, в том числе Кыргызстана. Этот процесс в течение прошлого года набирал темпы, а соответствующие юридические процедуры осуществляются ускоренными мерами, что позволяет сделать ещё один шаг к постоянному членству Ирана в Шанхайской организации на предстоящей встрече.

На сегодняшний день Исламская Республика Иран, проявив свою серьёзность в переговорах об отмене жестоких американских санкций, а также сопротивляясь максимальному давлению США в течение нескольких лет, добилась наилучших достижений в борьбе с экономическими санкциями, опираясь на отечественное производство.

Геополитическое положение Ирана в Персидском заливе и Оманском море даёт возможность странам-членам организации пользоваться преимуществами портов Бендер-Аббас и Чабахар для доступа к морю и мировым рынкам. А многочисленные возможности Ирана внутри страны в сложившейся ситуации вполне могут быть доступны к использованию их странами региона, в том числе странами-членами ШОС", - сказал он.