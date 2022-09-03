Задержан мужчина, обокравший иностранца на столичном рынке

Оперативники задержали карманника, орудовавшего на Ошском рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в декабре 2020 года карманники обокрали иностранца.

Потерпевший гражданин одной из стран СНГ обратился в органы внутренних дел и сообщил, что 26 декабря 2020 года примерно в 06:40 часов утра на Ошском рынке столицы неизвестные лица похитили из сумки денежные средства в разных валютах: 100000 сомов, 500 долларов США, 200 евро, 120000 тенге.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района, осуществлялись следственные действия по статье "кража" УК КР.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительного мужчину в фиолетовой куртке с капюшоном. Принимались меры по установлению

подозреваемого лица. На видео заметно, что карманники присмотрев очередную жертву на рынке, следят, не упуская из виду и выжидая удобный момент.

В целях раскрытия преступления оперативниками проверялись лица, ранее судимые за аналогичные преступления, завсегдатаи рынка.

После скрупулёзного изучения всех обстоятельств и материалов дела, окончательно определён круг подозреваемых. В результате принятых мер

в августе текущего года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан гражданин К.М., 1982 года рождения, уроженец Нарынской области, ранее неоднократно судимый. Принимаются меры по задержанию соучастника преступления. Ведется расследование.