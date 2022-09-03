Погода
$ 81.36 - 82.36
€ 81.99 - 82.99

Задержан мужчина, обокравший иностранца на столичном рынке

193  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативники задержали карманника, орудовавшего на Ошском рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в декабре 2020 года карманники обокрали иностранца.

Потерпевший гражданин одной из стран СНГ обратился в органы внутренних дел и сообщил, что 26 декабря 2020 года примерно в 06:40 часов утра на Ошском рынке столицы неизвестные лица похитили из сумки денежные средства в разных валютах: 100000 сомов, 500 долларов США, 200 евро, 120000 тенге.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района, осуществлялись следственные действия по статье "кража" УК КР.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительного мужчину в фиолетовой куртке с капюшоном. Принимались меры по установлению

подозреваемого лица. На видео заметно, что карманники присмотрев очередную жертву на рынке, следят, не упуская из виду и выжидая удобный момент.

В целях раскрытия преступления оперативниками проверялись лица, ранее судимые за аналогичные преступления, завсегдатаи рынка.

После скрупулёзного изучения всех обстоятельств и материалов дела, окончательно определён круг подозреваемых. В результате принятых мер

в августе текущего года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан гражданин К.М., 1982 года рождения, уроженец Нарынской области, ранее неоднократно судимый. Принимаются меры по задержанию соучастника преступления. Ведется расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422093
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  