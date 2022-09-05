Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Поможем полосатой красавице!

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию молодую ласковую кошечку. К сожалению, из-за старой травмы (у кошечки больной локтевой сустав) животное так и будет держать одну лапку на весу. На трех лапках она передвигается нормально, но выжить на улице ей будет очень тяжело. Стерилизацию животного и необходимые прививки кошке будут сделаны. Если вам понравилась наша красавица, то звоните по следующему телефону: 0(709)784-537.

Звоните Чапе!

Пристраивается маленькая собачка Чапа. Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать щенков не будет!). Чапа - хороший "звоночек". На новое место жительства собаку привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Игривая малышка

Обратите внимание на чудесную жизнерадостную кошечку. Малышку подобрали на улице. Кошечке примерно 2-3 месяца. Здоровая. Обработанная от паразитов. По характеру очень социальная, игривая, ладит с детьми и другими животными. К лотку приучена. Ест все. К сожалению, люди, спасшие кошечку, оставить ее у себя не могут, так как уезжают. Телефон для справок: 0(773)210-283.

Гроза мышей

Фонд помощи животным ищет дом для молодой активной кошечки. Отдадут красавицу, которую вы видите на фото, в частный дом – в квартире ей скучно. Кроме того, киска умеет ловить мышей. Животное здоровое, стерилизованное (гулять и рожать котят не будет!), к лоточку приученное. На новое место кошечку привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

А это Луна

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию собачку Луну. Это небольшое, но очень активное существо, хороший "звоночек". Собака здорова, привита, стерилизована. (гулять и рожать щенков не будет!). Новому хозяину Луну привезут представители фонда. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

Охранница Бэлла

Новый дом и хорошие заботливые хозяева нужны красавице Бэлле. Перед вами собака с шикарным характером. Бэлле чуть больше года. Это крупное, красивое животное. Здоровое. Привитое. Стерилизованное. Бэлла очень умная и послушная, гуляет на поводке, знает машину, быстро учится. Собака отлично ладит с другими собаками, социализирована. А еще она хорошая охранница. Отдают Бэллу в дом с хорошо огороженной территорией и наличием будки. И с условием, что ее не будут держать на цепи! На новое место Бэллу привезут. Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Ласковая и игривая

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищет добрые руки для маленького котеночка-девочки. Это очень ласковое и игривое существо. В лоточек киска ходит исправно. Будущему хозяину котенка привезут представители фонда. Звоните по следующему телефону: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.