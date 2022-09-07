Туберкулез излечим, и он лечится бесплатно!

Никто ни от чего не застрахован, если человек сегодня абсолютно здоров, то завтра у него могут выявить какую-нибудь болезнь. При том что он соблюдал все правила здорового образа жизни. Как рекомендуют врачи-фтизиатры, если у вас проявляются такие симптомы, как кашель больше 2-х недель, температура, слабость, пот по ночам, потеря аппетита и т.д, то стоит задуматься о приеме к врачу. Такие симптомы могут быть у многих болезней, в том числе у туберкулёза. Поэтому стоит обязательно обратиться к фтизиатру, который либо исключит болезнь, либо подтвердит. Если подтвердит, то тогда назначит лечение в соответствии с формой, проявившегося у пациента туберкулеза.

В любом случае, даже если у вас нет никаких признаков, следует проводить профилактику, проверяя состояние легких через анализы или снимок на рентген-аппарате.

Рекомендации врачей

Не паникуйте! Что делать, если у вас выявили туберкулез? Первым делом не паниковать, не заниматься самолечением и не прибегать к народным средствам. Нужно обязательно обратиться к врачу, а потом пройти полный курс, назначенный врачом. При этом нельзя прерывать прием лекарств, даже если чувствуете улучшение.

Туберкулез не передается по наследству

Туберкулез не передается по наследству. Трудно заразиться при быстротечном контакте. Должен быть тесный и длительный контакт с заболевшим.

Оперативная диагностика

Диагностика болезни стала более мобильной, можно сделать рентген-снимок, по которому врач определит, есть или нет туберкулез. Также можно сдать образец мокроты на наличие микобактерий.

Нововведения упростили работу медикам

У журналистов тоже была возможность проверить состояние легких в Баткенском областном центре борьбы с туберкулезом, и уже буквально через 15 минут в наших мобильных телефонах был соответствующий снимок благодаря дигитайзеру, выполняющему перевод рентген-снимков в цифровой формат. Как работает дигитайзер, журналисты смогли увидеть во время пресс-тура в Баткенскую область, который был организован Минздравом при технической поддержке проекта USAID "Вылечить туберкулез".

Нашему вниманию был продемонстрирован еженедельный онлайн-консилиум фтизиатров, которые в интерактивном режиме обсуждали историю болезни пациентов, процесс лечения и другие важные специализированные вопросы.

По словам главного врача Баткенского областного центра борьбы с туберкулезом Женишбека Шарипова, такой формат встреч облегчил вопрос организации и проведения общеврачебных совещаний. До этого для участия в консилиуме врачам, некоторые из которых живут и работают в приграничных районах, приходилось выезжать из районов в областные центры, затрачивая время и деньги. А за это время пациенты оставались без медицинской помощи.

"В нашем регионе успешно функционирует ежеквартальная программа "Депозит-врача", которая выплачивается в течение трех лет. В эту программу по конкурсу включают разнопрофильных медиков, благодаря ей мы смогли привлечь новых специалистов в нашу команду", - сказал он.

Как отмечает Шарипов, в настоящее время одна из проблем областного центра борьбы с туберкулёзом - нехватка кадров. Кроме этого, их здание нуждается в обновлении. Администрация учреждения уже обратилась к руководству Минздрава, которое обещало рассмотреть данный вопрос в 2023 году.

Главное поддержка близких

Житель Баткена проходит противотуберкулезное лечение 3 месяца в больничных условиях. Скоро его выпишут, и он будет продолжать лечение в амбулаторных условиях по месту своего жительства. По словам пациента, он и не знал, что был заражен туберкулёзом.

"Я работал в ночную смену в одной из бургерных Москвы, снимали квартиру около 10 человек. Вначале беспокоил небольшой кашель, выделение мокроты и, вроде бы, не было никаких симптомов. Я приехал в Кыргызстан, обратился в Баткенский центр борьбы с туберкулезом, через 2-3 сеанса после приема лекарств почувствовал улучшение. Принимал за раз 13 таблеток, теперь 5. Все члены семьи с пониманием отнеслись к болезни главы семейства и не подвергли его дискриминации, все члены семьи сдали анализы, у всех был отрицательный диагноз. Если вы кашляете, у вас выделяется мокрота, температурите, потеряли аппетит, то вам нужно незамедлительно обратиться к врачу", - говорит мужчина.

"На благо баткенцев, во благо здоровья!

После Баткенской больницы мы отправились в Центр общеврачебной практики города Кызыл-Кии, где применяют подход "Управление случаем туберкулеза". Он опробирован и успешно работает в стране с 2018 года. Его цель – максимально приблизить противотуберкулезную медицинскую помощь к месту жительства пациента, повысить эффективность противотуберкулезного лечения и тем самым сократить риски передачи туберкулеза. Прогрессивность и отличие данного метода в Кыргызстане от аналогов в других странах (где "Управлением случаем туберкулеза" занимаются неправительственные организации) в том, что он официально внедрен в систему государственного здравоохранения.

Учитывая обязательное условие противотуберкулезного лечения – ежедневный прием лекарств под контролем медработника, "Управление случаем туберкулеза" создает возможность для получения качественной медицинской помощи по месту жительства пациента. Т.е. если раньше ему приходилось ежедневно ездить в централизованную медицинскую организацию – независимо от дальности, состояния здоровья и неудобств общественного транспорта, то теперь он может получать лечение рядом с домом, в привычной для себя организации ПМСП. Таким образом, соблюден принцип пациент-ориентированности, когда система здравоохранения переориентирована на нужды пациента. При этом необходимо отметить, что пациенты, находящиеся на противотуберкулезном лечении, не являются инфекционными и не заражают окружающих.

В организациях ПМСП по каждому пациенту создается команда "Управления случаем туберкулеза", куда входят районный врач-фтизиатр, семейные врач и медсестра. В соответствии с распоряжением правительства КР от 17.01.2017 года и положением Минздрава КР от 22.10.2018 года они осуществляют:

удобную для пациента организацию лечения; клинический мониторинг хода лечения; оценку, формирование и мониторинг приверженности пациента к лечению; психологическое и социальное сопровождение; обследование людей, находившихся в контакте с пациентом.

По словам врачей, после прихода нового директора Жыргала Кадырова многое в больнице изменилось. Он смог привлечь инвестиции для реконструкции и обновления больницы.

Здесь трудится также районный врач-фтизиатр Асель Ажимаматова, на счету которой немало выздоровевших пациентов от туберкулеза. Совместно с волонтерами и добровольцами она мотивируют пациентов пройти полный курс лечения, который занимает от 6 месяцев и больше. По словам врача, пациенты бывают разные и по-разному реагируют на диагноз.

"Кто-то с пониманием, кто-то со страхом, и нужно с каждым пациентом вести индивидуальную работу, - говорит она.

Отрадно, что для медиков, особенно для региональных, создаются условия. Ведь от их работы зависит наше здоровье.