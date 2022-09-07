В кабмине обсудили фискальную политику Кыргызстана на 2023-2027 годы

Акылбек Жапаров провел заседание Совета кабинета министров по фискальной и инвестиционной политике. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания министр финансов Алмаз Бакетаев представил проект основных направлений фискальной политики на 2023-2027 годы, а также основные параметры государственного бюджета на 2023-2027 годы.

Отмечено, что главной задачей фискальной политики в ближайшей перспективе является снижение контактов бизнеса с государственными органами, сокращение уровня теневой экономики и увеличение поступлений в госбюджет путем улучшения системы администрирования доходов.

В 2023-2027 годах будет сохранена стимулирующая роль фискальной политики, которая будет направлена на мобилизацию всех ресурсов, создание добросовестных конкурентных условий для предпринимательства и диверсификацию, модернизацию производства, а также создание предсказуемой экономической среды с низким уровнем влияния от внешней конъюнктуры.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров подчеркнул важность дальнейшей работы по фискализации налоговых и таможенных процедур, цифровизации государственных услуг и других бизнес процессов.

"Перед нами стоят задачи по реализации таких стратегических проектов, как строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан. С 1 января 2023 года необходимо запустить золотой и цифровой сом. Кроме того, необходимо открыть университет IT-технологий и создать IT-городок", - сказал он.

По итогам заседания Совет одобрил проект основных направлений фискальной политики на 2023-2027 годы, в том числе среднесрочную бюджетную основу и стратегии по расходам отраслей, а также контрольные цифры для формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом озвученных замечаний и предложений.