Купюры и монеты с изображением Елизаветы II заменят на новые с Карлом III

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II купюры и монеты с ее изображением будут менять на новые - с портретом короля Карла III, но не сразу. Об этом сообщает Bloomberg.

В Банке Англии подчеркнули, что наличные деньги с лицом Елизаветы II остаются законным платежным средством на территории Соединенного королевства. Это подтвердил и Королевский монетный двор. Более того, пока длится траур, чеканить монеты будут в прежнем режиме.

В настоящее время в обращении находятся 4,7 миллиарда банкнот на сумму 82 миллиарда фунтов стерлингов, и около 29 миллиардов монет. Деньги с изображением королевы, вероятно, будут находиться в обращении еще в течение многих лет. Заменят их на деньги с лицом Карла III постепенно. Согласно традиции, на деньгах будет изображен левый профиль монарха.

Валюты других стран с изображением королевы - австралийские, канадские и белизские доллары также будут обновлены, но это займет еще больше времени. Резервный банк Новой Зеландии заявил, что выпустит весь свой запас монет с изображением королевы, прежде чем появятся новые монеты с изображением Чарльза.