Казахстан и Китай наращивают сотрудничество в сфере политики и экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые после избрания нового президента Казахстана в этом месяце намерен посетить Казахстан с визитом. Данная встреча лидеров двух стран имеет важное политическое значение, так как пройдет в год 30-летия установления дипломатических отношений и 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

По мнению экспертов, данный визит председателя КНР послужит толчком к дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства, тем более, что в последнее время наблюдается яркое оживление двусторонних контактов на высшем уровне. Свидетельством тому названа поддержка руководством КНР мер по стабилизации внутриполитической ситуации в ходе событий "трагического января" и реформ по строительству "Нового Казахстана".

Заметно активизировался диалог на уровне глав государств и министров иностранных дел посредством очных контактов, регулярной переписки и телефонных разговоров. Так, были организованы визит президента Казахстана в Китай и участие в виртуальных саммитах лидеров стран формата "Центральная Азия – Китай" и БРИКС+. В феврале лидеры двух стран договорились углублять политическое взаимодоверие и развивать самые настоящие добрососедские взаимоотношения.

Еще одним важным подтверждением является тот факт, что китайская сторона занимает компромиссную позицию по инициативам казахстанского председательства в СВМДА и официально поддержала трансформацию Совещания в международную организацию. В свою очередь, Казахстан также поддерживает принцип "одного Китая" и признает Тайвань как неотъемлемую часть территории КНР.

К допандемийным показателям постепенно возвращается и торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Так, начат ввоз казахстанских товаров через автомобильные пункты пропуска, положительные тенденции заметны и в сфере грузоперевозок. Повсеместные локдауны в КНР имели ограниченное влияние на двусторонние грузоперевозки, объем которых за 5 месяцев 2022 года достиг 332 тысяч ДФЭ или 3218 поездов (-7%). Путем своевременной выработки с МИД КНР механизма возврата контейнеров, из Китая вывезено порядка 7 тысяч казахстанских контейнеров. Урегулирован вопрос с заторами на железнодорожных пунктах пропуска. Ежесуточно границу пересекают в среднем 12-14 поездов, что соответствует заявленным требованиям и текущим объемам перевозок.

О динамике торговых отношений также свидетельствуют статистические данные: по сведениям КГД МФ РК, в январе-мае 2022 года объем двусторонней торговли составил 8,8 млрд. долл. (+26,3%), казахстанский экспорт вырос на 30,7% и достиг 5,1 млрд. долл., импорт РК – 3,7 млрд. долл. (+20,4%).

По данным китайской таможни, за этот же период товарооборот РК-КНР достиг 11,5 млрд. долл. (+18,4%), где экспорт РК составляет 6,4 млрд. долл. (+41%), а импорт из КНР – 5,1 млрд. долл. (-1,6%).

Что касается индустриально-инвестиционного сотрудничества, то в первом полугодии в эксплуатацию введено два проекта по производству стальных сварных труб и переработке натурального камня на общую сумму 120 млн долларов. Также запущена реализация проектов по строительству производственной логистической базы и ветроэлектростанции на 156 МВт на общую сумму 426 млн. долларов.

Ведется работа по расширению номенклатуры товаров на экспорт в Китай. В частности, на конец июня 2022 года доступ на рынок КНР имеют 20 видов казахстанской сельхозпродукции, аккредитовано 1046 предприятий РК.

Достигнута договоренность о возобновлении регулярных пассажирских перевозок по маршруту Алматы-Чэнду-Алматы (2 раза в неделю) и Алматы-Урумчи-Алматы (1 раз в 2 недели).

Энергетическое сотрудничество между РК и КНР активно развивается в сферах добычи и экспорта казахстанской и транзитной нефти, экспорта транзитного и казахстанского газа в КНР, а также гражданской атомной энергетики. В настоящее время с участием китайских компаний в Казахстане реализуются и прорабатываются промышленные энергетические проекты на общую сумму в 2,997 млрд. долларов, проекты в области развития возобновляемых источников энергии - на 772 млн. долларов.

Активно продвигается вопрос взаимного открытия культурных центров, подписание соответствующего соглашения ожидается в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан. Так, прорабатывается вопрос открытия филиала Научно-технического университета Китая при Павлодарском техническом университете им. Торайгырова, а в мае этого года уже получено принципиальное согласие МИД КНР на приезд в Китай казахстанских студентов, обучающихся в 147 "Китайских университетах мирового класса и по первоклассным специальностям". В целях создания условий для въезда студентов, активизации людских обменов и деловых контактов возобновлена выдача виз КНР гражданам РК по отдельным категориям, включая репатриантов для посещения родственников в Китае.

Уже в этом учебном году Наньнинский педагогический университет совместно с Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева начнет программу двудипломного образования: студенты бакалавриата из обеих стран будут учиться по два года в каждом вузе. Казахстанцам выделят правительственные стипендии КНР и предоставят бесплатное обучение китайскому языку.

Рассматривается вопрос по созданию на базе ЕНУ имени Л.Н.Гумилева "мастерских Лу Баня" - профессионально-технических учебных заведений, которые действуют при полном финансировании китайской стороны в 20 странах мира. Одна из ключевых задач таких мастерских - кадровое обеспечение крупных инфраструктурных проектов КНР за рубежом. При этом студентам предоставляется возможность дальнейшего обучения в Китае по наукоемким направлениям.

В целом, сегодняшние взаимоотношения РК и КНР, охватывающие разные сектора политики, экономики, и культуры являются наглядным свидетельством по развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между государствами, а также намеченного большого совместного пути, о чем не раз упоминали лидеры двух соседних стран.