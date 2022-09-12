Посол Чарльз Гарретт: Заметно, как развивается туристический сектор в КР

С каждым годом растет число участников уникальной экстремальной велогонки по горам Кыргызстана Silk Road Mountain Race, которая в мире байкпекинга считается одной из труднейших: в этом году на старт в Оше вышли 160 велосипедистов.

Удивительно, что организаторы рекламу практически не распространяли, но при этом как только гонка "поехала" во всех сетях, то на одном, то на другом ресурсе прорывались экстримэмоции участников. Все больше в инсте - короткие сообщения, фото, эмоции - все, на что хватало после трудного веломаршрута. Но очень заряжали зрителей позитивом! Многодневная велогонка проводится в Кыргызстане с 2018 года, ее маршруты проложены преимущественно через горные участки. Маршрут каждый год меняется, при этом общая протяженность составляет около 1900 километров.

И гонка становится все престижнее. Например, посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт участвовал в гонке уже дважды - в 2021 и 2022 годах. В "Твиттере" и через СМИ он подвел итоги своего участия и рассказал, что ему дала гонка.

"Как и в прошлом году, участие было для меня не только физическим вызовом, но и увлекательным знакомством с жизнью в Кыргызстане за пределами столицы. Я видел примеры труда сельских тружеников - пчеловодство, сбор урожая, перегон скота на рынок. Встречи с теми трудолюбивыми людьми, кто занимается этим, часто при условиях крайней нищеты, всегда трогательны и интересны".

В своем "Твиттере" он отмечает, что "заметно, как развивается туристический сектор. Хотя мы обычно спали в палатке, одну ночь провели в гостевом доме в Арсланбобе. Так уютно и комфортно было, что утром совсем не хотели отправляться в путь!".

Потенциал этого сектора огромный. Мировой туристический рынок очень конкурентный, но все–таки Кыргызстан - уникальная страна с точки зрения культуры, географии, еды. И это привлекает туристов.

Silk Road Mountain Race - хороший пример этой уникальности. Невозможно организовать такую же гонку в любой другой стране. В мире байкпекинга эта гонка считается самой тяжелой в мире, и каждый год количество участников растет.

Нужно максимально использовать преимущества Кыргызстана, поддерживать предпринимателей в этом секторе.

В то же время нужно более эффективно защищать природную красоту окружающей среды. На маршруте часто замечал, как люди бросают мусор, не принимая во внимание экологический ущерб или ущерб привлекательности страны в глазах туристов".

Многие отслеживали ход велогонки–2022 по твиттам, инсте известного альпиниста Макса Черкасова. Человек незаурядной энергии, Макс отличается креативностью в создании экстремального отдыха: любит ставить себе и реализовывать невыполнимые задачи! То устроит забег, то велогонку по самым невероятным маршрутам, а еще обладает редким даром рассказчика, у него получается ярко и точно рассказывать о своих экстрим–спорт–впечатлениях.

Пятое место не для велогонщика–профика, а для альпиниста - очень даже круто. А в дальнейшем, кто знает, может, Макс замахнется и на первое! Маршрут протяженностью 1900 километров по горам Кыргызстана Черкасов преодолел за 10 дней 7 часов и 54 минуты.

Первое место в этом году заработал французский велогонщик Софьен Сехири - 7 дней 5 часов 6 минут.

А придумал гонку, стал ее инициатором велосипедист Нельсон Трис. В 2013 г. он проехал от Шанхая до Парижа, и его маршрут пролегал через Кыргызстан. Трис в 2017 г. инициировал первую гонку - хотел показать всему миру красоты Кыргызстана!