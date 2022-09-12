Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Две малышки и их братик

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хороших хозяев для маленьких щеночков. Это мальчик и две девочки. Малышам по два месяца. Когда подрастут, будут собаками среднего размера. Щенки здоровы, от внешних и внутренних паразитов обработаны, уже получили первую прививку. Игривые, но и характер показывают. Стерилизацию девочек в возрасте семи месяцев гарантируют взять на себя люди, которые в данный момент заботятся о животных. Телефоны для справок: 0(555)744-148, 0(709)784-637.

Замечательный мальчишка

Пристраивается щенок-подросток - красивый светло рыжего окраса мальчик, которого вы можете видеть на фото ниже. Размером некрупный. По характеру спокойный, но на чужих лает. Щенок любит детей. Будущему хозяину понадобится немного времени пока животное привыкнет к новому месту. Щенка привезут представители фонда. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Пушистые красотки

Очень ждут звонка от будущих любящих хозяев две кошечки. Девочкам по три месяца. Они здоровы, от внешних и внутренних паразитов обработаны. В еде не привередливы. Приучены ходить в лоток с наполнителем. Если вам понравилась одна из наших красавиц и вы готовы заботиться о своей питомице долгие годы, понимаете важность стерилизации и регулярных посещений ветеринара, тогда звоните: 0(555)767-507.

Сёма ждет звонка

Обратите внимание на Сёму! Ему уже четыре с половиной месяца. Сёму подобрали, когда ему была всего неделя. Малыша выкормили из шприца. Котенок здоровый, обработанный от внешних и внутренних паразитов. Малыш очень надеется, что его возьмет к себе домой заботливый и любящий животных человек. Сёма очень активный и игривый. Ориентирован на человека. В еде не привередлив. Приучен к лотку. Если Сёма вам понравился, тогда следующий телефон для вас: 0(555)767-507.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.