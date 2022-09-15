Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Китая Си Цзиньпинем

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 сентября, встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей на высшем уровне и совместных проектов в различных сферах.

Садыр Жапаров отметил, что установление диалога на высшем уровне оказало стимулирующее влияние на активизацию всего спектра кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие кыргызско-китайских отношений, основанных на добрососедстве, дружбе и всестороннем стратегическом партнерстве, отвечает интересам народов двух стран и способствует стабильному развитию в регионе.

"Между Кыргызстаном и Китаем не имеется каких-либо нерешенных политических вопросов, препятствующих развитию двустороннего сотрудничества", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что Кыргызская Республика, как одна из учредителей ШОС, придает важное значение углублению всестороннего сотрудничества в рамках организации, рассматривает ее как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.

Глава государства выразил уверенность в том, что дальнейшая успешная реализация "Одного пояса и одного пути" будет способствовать углублению и расширению экономического партнерства, улучшению инфраструктуры и культурного взаимодействия в рамках стран ШОС.

Садыр Жапаров выразил заинтересованность кыргызской стороны в ускорении практической реализации проекта по строительству железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

"Уверен, что подписание соглашения о взаимопонимании по данному проекту в рамках данного саммита ШОС станет важной основой для дальнейших практических совместных действий между китайской, кыргызской и узбекской сторонами. Данный документ закрепит единство намерений Китая, Кыргызстана и Узбекистана в строительстве дороги", - сказал он.

Садыр Жапаров пригласил председателя КНР Си Цзиньпиня посетить с визитом Кыргызстан.

"Убежден, что данный визит станет большим вкладом в укрепление и развитие добрососедства, дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и КНР, в поднятие двусторонних отношений на качественно новый уровень", - сказал он.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что встреча с президентом Жапаровым в феврале этого года была плодотворной, и в ходе этих переговоров был достигнут ряд важных договоренностей.

"Вы, как глава государства, прилагаете большие усилия для проведения реформ и повышения уровня благосостояния народа Кыргызстана, что нашло большую поддержку среди вашего населения. Уверен, под вашим руководством Кыргызская Республика будет уверенно развиваться", - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает Кыргызстан в его начинаниях по проведению реформ.

"Кыргызстан в рамках "Сообщества единой судьбы Кыргызстана и Китая" - один из самых дружественных соседей и близких партнеров КНР. Ваша республика будет занимать более важное место во внешней политике КНР. Мы готовы усилить взаимную поддержку и укреплять взаимовыгодное сотрудничество", - добавил он.

Лидер Китая назвал приоритетные задачи, стоящие перед двумя государствами в рамках двустороннего сотрудничества. В частности, реализацию Программы среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, увеличение товарооборота между двумя странами. Си Цзиньпин выразил готовность китайской стороны инвестировать в Кыргызстан.

Он отметил, что Китай также поддерживает и заинтересован в строительстве железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", реализации проекта строительства ирригационных каналов в Чуйской области, увеличении количества грузоперевозок.

Также председатель КНР выразил готовность китайской стороны укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в рамках ООН и обоюдно поддерживать инициативы сторон на международной площадке.

В завершение председатель Си Цзиньпин принял приглашение президента Садыра Жапарова посетить Кыргызстан с визитом, даты визита будут отработаны по дипломатическим каналам.