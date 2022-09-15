Иран подписал меморандум о членстве в ШОС

В Самарканде подписан меморандум о взаимопонимании о предоставлении Ирану полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), написал в Twitter министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

Он отметил, что подписал документ о полноправном членстве Ирана в ШОС с генеральным секретарем организации Чжан Мином в Самарканде.

"Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах", - подчеркнул Абдоллахиян.

ШОС была основана в 1996 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Турция является партнером по диалогу ШОС.

До вступления Узбекистана в ШОС в 2001 году организация называлась "Шанхайской пятеркой".

Впоследствии полноправными членами организации стали Индия и Пакистан.

В 2005 году Иран стал страной-наблюдательницей ШОС.

Процесс вступления Ирана в полноправное членство в организации начался в 2021 году.