Садыр Жапаров пригласил президента Ирана в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 сентября, в городе Самарканде (Республика Узбекистан) встретился с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Лидеры стран обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах.

Президент Садыр Жапаров выразил удовлетворение личным знакомством и поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с 30-летием установления дипломатических отношений между странами, отметив, что между Кыргызстаном и Ираном отсутствуют разногласия, препятствующие двустороннему сотрудничеству.

Он выразил готовность к продолжению постоянного политического диалога и взаимодействия на всех уровнях, а также к дальнейшему укреплению кыргызско-иранского сотрудничества.

Также придал важное значение торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран, использованию транзитного потенциала.

Президент Садыр Жапаров добавил, что кыргызская сторона приветствует присоединение Ирана к ШОС, что позволит углублять совместное взаимодействие по различным направлениям.

Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси в свою очередь подчеркнул, что Кыргызстан и Иран являются братскими странами, имеющими общую культуру, историю и ценности.

Он отметил, что у двух стран есть хорошие возможности и высокий потенциал для выведения двусторонних отношений на новый уровень. Иранская сторона будет прилагать для этого все усилия.

Президент Ирана добавил, что текущий объем товарооборота находится на невысоком уровне, в связи с чем стороны должны работать над его значительным увеличением. В данном контексте он отметил важность активизации работы совместной Межправительственной комиссии Ирана и Кыргызстана.

В завершение встречи Сейед Эбрахим Раиси пригласил Садыра Жапарова посетить Тегеран с визитом.

Президент Садыр Жапаров выразил благодарность за приглашение, и также пригласил Сейеда Эбрахима Раиси посетить Кыргызстан в удобное для него время.

Даты визитов будут отработаны по дипломатическим каналам.