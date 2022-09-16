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"Не делите землю и не делитесь на нации!". Муфтий призвал КР и РТ к миру

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- Азиз Осмонов
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Муфтий из Татарстана Альбир хазрат Крганов призывал всех кыргызов и таджиков не поддаваться на провокации! Он привел пример из священного Корана, отметив, что мусульмане должны быть одним целым.

"Нельзя делить землю, нельзя поддаваться национализму и провокациям! Есть силы, заинтересованные разделить мусульманский мир. Это страны Запада. Они сеют войны по всему миру и пытаются делить братские народы! Все это от лукавого! В этим моменты надо быть вместе друг с другом во имя Аллаха!", - подчеркнул муфтий.


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URL: https://www.vb.kg/422638
Теги:
приграничные конфликты, религия, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, мусульманское государство
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