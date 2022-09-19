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ОАО "Айыл Банк" выделит 1 млн сомов для пострадавших в Баткенской области

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи со сложившейся ситуацией в приграничных районах Баткенской области, ОАО "Айыл Банк" выделит 1 миллион сомов для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, сотрудники приняли решение перечислить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим жителям Баткенской области.

Коллектив банка выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в ходе последних событий на кыргызско-таджикской границе, и искренне надеется на скорейшее установление мира и спокойствия.


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URL: https://www.vb.kg/422729
Теги:
банковский сектор, деньги, Помощь, Баткенская область
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