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В Бишкеке прозвучал осенний джаз в тандеме с кыргызской музыкой

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера в столице прошел завершающий концерт в рамках музыкального проекта Jazz-Maqom, где выступили талантливые музыканты из Европы. Концерты были запланированы на три дня с 16 по 18 сентября, но 17 сентября концерт был отменен в связи с трагическими событиями на госгранице Кыргызстана с Таджикистаном.

Для камерного круга выступили гости из Европы Алексис Нерцесьян, Апостолос Сидерис, Пьер Демандж, Клаудио Пунтин, Андреа Романи, а с кыргызской стороны Совет уулу Темирлан, Оморова Айсаана, Нишанов Нурланбек и Ишенбек уулу Эмилбек.

На мероприятии музыка хоть немного отвлекла от грустных мыслей о баткенских событиях, благодаря ей гости проводили время на джаз-вечерах, возвращаясь к своим истокам. Особенно архаично звучал кыргызский национальный инструмент кыл-кыяк.

По моим ощущениям, музыкальный микс напоминал восточный мотив. Зрители были в восторге от увиденного и услышанного. Музыканты и организаторы поблагодарили гостей за поддержку и почтение их творчества, также они выразили свое сочувствие и солидарность в связи с последними событиями на госгранице.

Отметим, что концерты были организованы культурно-просветительской некоммерческой общественной организацией из Франции Alliance Française совместно с неправительственной организацией из Германии Goethe-Institut.


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URL: https://www.vb.kg/422736
Теги:
джаз, Европа, музыка, Бишкек, Кыргызстан
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