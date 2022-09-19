В Бишкеке прозвучал осенний джаз в тандеме с кыргызской музыкой

Вчера в столице прошел завершающий концерт в рамках музыкального проекта Jazz-Maqom, где выступили талантливые музыканты из Европы. Концерты были запланированы на три дня с 16 по 18 сентября, но 17 сентября концерт был отменен в связи с трагическими событиями на госгранице Кыргызстана с Таджикистаном.

Для камерного круга выступили гости из Европы Алексис Нерцесьян, Апостолос Сидерис, Пьер Демандж, Клаудио Пунтин, Андреа Романи, а с кыргызской стороны Совет уулу Темирлан, Оморова Айсаана, Нишанов Нурланбек и Ишенбек уулу Эмилбек.

На мероприятии музыка хоть немного отвлекла от грустных мыслей о баткенских событиях, благодаря ей гости проводили время на джаз-вечерах, возвращаясь к своим истокам. Особенно архаично звучал кыргызский национальный инструмент кыл-кыяк.

По моим ощущениям, музыкальный микс напоминал восточный мотив. Зрители были в восторге от увиденного и услышанного. Музыканты и организаторы поблагодарили гостей за поддержку и почтение их творчества, также они выразили свое сочувствие и солидарность в связи с последними событиями на госгранице.

Отметим, что концерты были организованы культурно-просветительской некоммерческой общественной организацией из Франции Alliance Française совместно с неправительственной организацией из Германии Goethe-Institut.