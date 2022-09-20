Вопросы выхода КР на мировой рынок капитала обсудили в кабмине

Председатель кабмина Акылбек Жапаров провел заседание инвестиционного совета. В нем приняли участие представители бизнес-ассоциаций, международных организаций и государственных органов. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Глава кабмина выразил признательность представителям бизнеса, простым гражданам за оказание гуманитарной и финансовой помощи в эти непростые для страны дни.

Он отметил, что в прошлом году в страну поступило более 1 миллиарда долларов инвестиций и подчеркнул важность внедрения новых подходов в вопросах привлечения инвестиций.

"Перед кабинетом министров стоят достаточно масштабные амбициозные задачи. Мы поставили задачу обеспечить рост ВВП в этом году не менее 6 процентов и по итогам 8 месяцев 2022 года рост составляет 8 процентов. Мы выходим на первые места по росту экономики, росту заработной платы, по уровню увеличения доходов среди стран ЕАЭС. Надеюсь, что в ближайшие 5-6 лет мы будем сохранять эту тенденцию. Мы увеличили товарооборот благодаря фискальным реформам, не вводя каких-либо новых налогов, не увеличивая налоговую базу. За счет фискализации, внедрения электронных счет-фактур, контрольно-кассовых машин, виртуальных складов мы постарались увеличить доходную часть бюджета в разы. Нам нужны новые подходы, новые инвестиции. Надеюсь, что проекты строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, железной дороги "Китай – Кыргызстан - Узбекистан" станут локомотивами привлечения инвестиций", - сказал глава кабмина.

В ходе заседания инвестиционного совета были обсуждены вопросы разработки программы по выходу КР на международный рынок капитала, развития безналичных платежей и внедрении новых финансовых инструментов, развития возобновляемых источников энергии, лицензирования использования подземных вод для сельскохозяйственных нужд, совершенствования трудового законодательства в части достижения баланса интересов работников и работодателей.

По итогам заседания принят ряд решений по проработке и внесению в Кабинет Министров соответствующих документов.