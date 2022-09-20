Погода
$ 82.70 - 83.70
€ 83.02 - 84.02

Вопросы выхода КР на мировой рынок капитала обсудили в кабмине

83  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабмина Акылбек Жапаров провел заседание инвестиционного совета. В нем приняли участие представители бизнес-ассоциаций, международных организаций и государственных органов. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Глава кабмина выразил признательность представителям бизнеса, простым гражданам за оказание гуманитарной и финансовой помощи в эти непростые для страны дни.

Он отметил, что в прошлом году в страну поступило более 1 миллиарда долларов инвестиций и подчеркнул важность внедрения новых подходов в вопросах привлечения инвестиций.

"Перед кабинетом министров стоят достаточно масштабные амбициозные задачи. Мы поставили задачу обеспечить рост ВВП в этом году не менее 6 процентов и по итогам 8 месяцев 2022 года рост составляет 8 процентов. Мы выходим на первые места по росту экономики, росту заработной платы, по уровню увеличения доходов среди стран ЕАЭС. Надеюсь, что в ближайшие 5-6 лет мы будем сохранять эту тенденцию. Мы увеличили товарооборот благодаря фискальным реформам, не вводя каких-либо новых налогов, не увеличивая налоговую базу. За счет фискализации, внедрения электронных счет-фактур, контрольно-кассовых машин, виртуальных складов мы постарались увеличить доходную часть бюджета в разы. Нам нужны новые подходы, новые инвестиции. Надеюсь, что проекты строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, железной дороги "Китай – Кыргызстан - Узбекистан" станут локомотивами привлечения инвестиций", - сказал глава кабмина.

В ходе заседания инвестиционного совета были обсуждены вопросы разработки программы по выходу КР на международный рынок капитала, развития безналичных платежей и внедрении новых финансовых инструментов, развития возобновляемых источников энергии, лицензирования использования подземных вод для сельскохозяйственных нужд, совершенствования трудового законодательства в части достижения баланса интересов работников и работодателей.

По итогам заседания принят ряд решений по проработке и внесению в Кабинет Министров соответствующих документов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422776
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, экономика, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  