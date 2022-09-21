Судебная система перечислила около 4 млн сомов для жителей Баткена

Судебная система перечислила однодневную заработную плату в пользу пострадавших в ходе трагических событий, имевших место накануне на кыргызско-таджикской государственной границе, в размере 3 917 931 сом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, судьи и работники судебной системы единогласно поддержали инициативу председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова и оказали посильную помощь соотечественникам, лишившимся крова и имущества в ходе вооруженных столкновений в Баткенской области.

Около четырех миллионов сомов перечислены на счет Аппарата полномочного представителя Президента Кыргызской Республики по Баткенской области.

Отмечается, что однодневную заработную плату перечислили судьи и работники Верховного суда и местных судов, Судебного департамента, УИТ "Адилет сот", Высшей школы правосудия, Службы судебных исполнителей и приставов.