Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.02 - 84.02

Фильм "Сальвадор Дали" получил приз на Фестивале независимого кино в Риме

111  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фильм "Сальвадор Дали" Элдияра Мадакима получил приз Римского фестиваля независимого кино. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам режиссер.

Короткометражная лента из Кыргызстана была показана в кинотеатре Casa Del Cinema. Картина была включена оргкомитетом в конкурсную программу. По итогам смотра, киноработа Элдияра Мадакима была признана лучшей в номинации "режиссура".

Напомним, что премьера фильма состоялась на 26-м Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея).

Кинокартина рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы. Потому что именно там он мог приблизиться к заветной мечте. Съемки фильма проходили на малой родине режиссера в Алайском районе.

Оператором-постановщиком выступил Акжол Бекболотов. Художник-постановщик фильма Санжар Осмонбеков. Продюсеры Нурбек Айбашов и Элдияр Мадаким. Отметим, что режиссер Элдияр Мадаким также является автором сценария фильма.

Главные роли в фильме сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев

Фильм был снят на базе киностудии "Айтыш Фильм" при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422834
Теги:
Италия, награда, фестиваль, фильм, Кыргызфильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  