Премьера фильма Актана Арым Кубата "Эсимде" состоится на МКФ в Японии

Новый фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Эсимде" приглашен в конкурсную программу 35-го Токийского международного кинофестиваля (Япония). Смотр пройдет с 24 октября по 2 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм".

Премьерный показ фильма "Эсимде" состоится 27 октября в столице Японии. Также показы фильма пройдут 29 октября и 1 ноября. Показы будут сопровождаться сессией вопросов и ответов с режиссером Актаном Арым Кубатом и зрителями.

Фильм "Эсимде" рассказывает историю потерявшего память старика Зарлыка, который после двадцати трех лет мытарств на чужбине возвращается на родину.

"Эсимде" – завершающая часть трилогии, в которую вошли "Свет аке" о человеке, несущем людям свет добра, и "Кентавр" о потерявшем веру и о поисках Бога.

Фильм создан совместно Национальной киностудией "Кыргызфильм", продюсерской компанией "Ой Арт" (Кыргызстан), "Биттерс энд" (Япония), "Воля филмс" (Нидерланды) и "Мэндра филмс" (Франция). Авторы сценария "Эсимде" - Актан Арым Кубат и Дальмира Тилепбергенова. Оператор-постановщик - Талант Акынбеков. Главные роли исполнили Актан Арым Кубат, Мирлан Абдыкалыков, Таалайкан Абазова и Эльнура Осмоналиева.

В Кыргызстане премьера фильма состоится 17 ноября.

Токийский международный кинофестиваль впервые был проведен в 1985 году. МКФ входит в топ 15 лучших кинофестивалей класса А, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).