Погода
$ 82.39 - 83.39
€ 80.50 - 81.50

Стартовали соревнования по многоборью среди кинологических подразделений

156  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На базе Учебно-специализированной таможни Государственной таможенной службы при МФ Кыргызской Республики состоялась церемония открытия Первых соревнований по многоборью на первенство кинологических подразделений министерств и ведомств страны со служебными собаками.

Мероприятие проводится при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

В соревнованиях принимают участие сотрудники кинологических подразделений Государственной таможенной службы, Пограничной службы ГКНБ, Министерства внутренних дел и Службы исполнения наказаний при МЮ Кыргызской Республики.

Планируется провести испытания в следующих номинациях:

  1. Поиск наркотических средств на багаже;
  2. Поиск наркотических средств на грузовом транспорте;
  3. Поиск наркотических средств на легковом транспорте;
  4. Послушание;
  5. Поиск наркотических средств в помещении.

Мероприятие будет проходить до 29 сентября включительно. По итогам соревнований участников, занявших призовые места, наградят кубками и медалями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423026
Теги:
собаки, таможня, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  