Стартовали соревнования по многоборью среди кинологических подразделений

На базе Учебно-специализированной таможни Государственной таможенной службы при МФ Кыргызской Республики состоялась церемония открытия Первых соревнований по многоборью на первенство кинологических подразделений министерств и ведомств страны со служебными собаками.
Мероприятие проводится при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.
В соревнованиях принимают участие сотрудники кинологических подразделений Государственной таможенной службы, Пограничной службы ГКНБ, Министерства внутренних дел и Службы исполнения наказаний при МЮ Кыргызской Республики.
Планируется провести испытания в следующих номинациях:
Мероприятие будет проходить до 29 сентября включительно. По итогам соревнований участников, занявших призовые места, наградят кубками и медалями.