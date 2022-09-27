Стартовали соревнования по многоборью среди кинологических подразделений

На базе Учебно-специализированной таможни Государственной таможенной службы при МФ Кыргызской Республики состоялась церемония открытия Первых соревнований по многоборью на первенство кинологических подразделений министерств и ведомств страны со служебными собаками.

Мероприятие проводится при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

В соревнованиях принимают участие сотрудники кинологических подразделений Государственной таможенной службы, Пограничной службы ГКНБ, Министерства внутренних дел и Службы исполнения наказаний при МЮ Кыргызской Республики.

Планируется провести испытания в следующих номинациях:

Поиск наркотических средств на багаже; Поиск наркотических средств на грузовом транспорте; Поиск наркотических средств на легковом транспорте; Послушание; Поиск наркотических средств в помещении.

Мероприятие будет проходить до 29 сентября включительно. По итогам соревнований участников, занявших призовые места, наградят кубками и медалями.