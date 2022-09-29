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В ходе протестов в Иране погибли более 60 человек

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В Иране в течение 12 дней после смерти Махсы Амини, арестованной полицией за нарушение закона о ношении хиджаба, продолжаются демонстрации.

По данным СМИ, 27 сентября произошли столкновения протестующих с полицией, многие участники были арестованы. Демонстрации продолжаются во многих городах, таких как Тегеран, Тебриз, Кораджа, Кум и Йезд.

По данным иранского информационного агентства Fars, с 16 сентября в столкновениях с полицией во время протестов погибли по меньшей мере 60 человек.

Правозащитники говорят, что из-за отключения интернета в некоторых районах они не могут делиться видео событий и столкновений.

Иранская организация по правам человека заявила, что по меньшей мере 76 человек были убиты и 1200 задержаны. Агентство Tasnim сообщило, что среди арестованных протестующих была дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хошими Рафсанджани.

22-летняя Махса Амини была арестована в Тегеране по обвинению в нарушении закона о ношении хиджаба. После задержания она впала в кому и через три дня скончалась в больнице.

Источник: centralasian.org


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URL: https://www.vb.kg/423083
Теги:
Иран, митинг
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