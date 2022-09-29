Неравнодушные люди помогли жительнице Баткена восстановить паспорт

Сотрудники милиции и ЦОНа, а также продавщица с рынка "Дордой" помогли девушке из Баткена восстановить потерянный паспорт и помогли деньгами. Об этом на своей странице в соцсети написала кыргызстанка Асель Бодошева.

Два дня назад Асель рассказала о том, что у девушки из Баткена Эльмиры Каныбек Кызы в маршрутке № 117 по дороге на рынок "Дордой" карманники украли паспорт и 10 000 сомов.

В тот же день было около десятка звонков от сотрудников милиции, выяснявших подробности происшествия.

"Жалко, что девушка потеряла 10 тысяч сомов, но главное, что она жива и невредима. И после кровавых событий в Баткене найти ее паспорт было крайне важно", - написала Асель.

Сотрудники Свердловского РОВД приехали в дом, где живет Эльмира, поздно вечером, уточнили подробности случившегося, увезли ее на своей машине, чтобы составить заявление, а затем привезли обратно. Уже через сутки они же отвезли Эльмиру в ЦОН, где ей помогли быстро оформить паспорт. А женщина, которая работает на рынке "Дордой", дала девушке 10 тысяч сомов.

"Сотрудники Центра обслуживания населения не только помогли жительнице Баткена быстро оформить паспорт, но и от себя передали 2 тысячи сомов. Мы выражаем огромную благодарность сотрудникам ОВД Свердловского района, сотрудникам ЦОНа и женщине, которая работает на рынке. Пусть наш Кыргызстан процветает, пусть будет мир и пусть будет много хороших людей!"- написала Асель Бодошева.