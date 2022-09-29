Всем смертям назло! Заключенный нашел в себе силы бороться с коварным ТБ

Раннее утро. Мы в селе Молдовановка Чуйской области. Именно здесь, за высоким забором с колючей проволокой и бдительными автоматчиками на караульных вышках расположено Специализированное лечебно-исправительное учреждение №31 Службы исполнения наказаний Минюста КР (СИН), которым руководит полковник в/с Азамат Айманбетов.

Проверка документов, лязг входных решеток, и вот мы на территории колонии, где находятся осужденные с разных уголков Кыргызстана, всех категорий, сроков заключения и видов совершенных преступлений. Как и широкого перечня недугов. Лечат здесь пациентов с соматическими симптомами, включая хирургические, терапевтические, наркологические и психоневрологические заболевания.

Но особое внимание уделяется болезни, которую издавна связывают с местами лишения свободы. Ее называют "бич лагерей", чахоткой или просто – бледной смертью. Увы, многие ошибочно считают, что туберкулез (ТБ) – это фатальный приговор, а его носитель, тем более если он облачен в тюремную робу – прямая угроза всему обществу!

Однако это не так. И подтверждение тому – эксклюзивная беседа с уроженцем Бишкека, который нашел в себе силы бороться с коварным ТБ до конца, хотя, согласно вердикту слуг Фемиды, может никогда уже и не увидеть небо свободы.

Впрочем, обо всем по порядку…

Откровения узника одиночной камеры

Мы находимся в кабинете начальника здешней туберкулезно-легочной больницы. Конвой вводит высокого, худощавого мужчину в очках, одетого в специальную темно-серую форму с аббревиатурой "ПЛС" на груди и спине. Бойцы располагаются тут же, за столом, а осужденный в ходе всей беседы будет находится в стальных наручниках на запястьях. Таков уж жесткий порядок, ведь перед нами ПЛС, то бишь пожизненно лишенный свободы, фактически смертник, а к этой категории преступников всегда применяются повышенные меры безопасности. В этой колонии, на специальном локальном участке, в одиночных камерах находятся четыре ПЛСника, болеющих ТБ.

Однако в данном случае для нас этот подконвойный просто пациент, любезно согласившийся на интервью. В официально оформленном и собственноручно заверенном его подписью согласии он указал фамилию и имя, но уважая права человека и учитывая пожелания собеседника об анонимности при его особом положении, мы представим визави просто - Михаил.

У Михаила выявлен туберкулезный спондилит. Это поражение позвоночника, к слову, встречается в любом возрасте и среди самых разных слоев населения, не только т.н. "групп риска". При этом данная болезнь частей скелета может впоследствии повлечь за собой даже паралич. Да, это достаточно специфический вариант ТБ, отличающийся от наиболее распространенного, где мишенью становятся легкие, но он не менее опасен для страдающих им. Главное – было бы воля и стремление излечиться, тогда есть все шансы.

Впрочем, страха, неприятия или стигмы мы к Михаилу не испытывали, поэтому просто садимся рядом и готовимся выслушать его откровения…

"Теперь я спокойно обхожусь без костылей и обезболивающих"

- Мне 43 года, я из Бишкека, - говорит Михаил. – В 2001 году по решению суда приговорен к исключительной мере наказания, то есть ИМН. Приговор в 2007 году переквалифицировали на ПЛС и до сих пор я нахожусь в этом статусе...

Иизначально, когда у меня появились неприятные ощущения в пояснице, я думал, это последствия старой травмы, грыжа или защемление нерва, не обращал особого внимания. Но боли нарастали и в 2021 году случился адский прострел, да такой, что я не только ходить, даже перевернуться на кровати самостоятельно не мог!

Меня вывезли из зоны в медучреждение, где провели МРТ и выявили туберкулезный спондилит поясничного отдела. Уже находясь здесь, в специализированной больнице, сделали все анализы, назначили профессиональное лечение, и с тех пор постепенно я стал себя чувствовать гораздо лучше. Теперь спокойно обхожусь без костылей, и без обезболивающих, хотя раньше только они помогали мне уснуть.

Что Вы испытали, узнав свой диагноз?

- Когда были сильные боли я страдал не только от них, просто не мог понять: что же происходит со мной, что делать?! Это давило страшным грузом! А вот после диагноза успокоился, ведь появилась определенность, сразу же согласился на все методы излечения. Теперь я знаю, как быть дальше – однозначно продолжать лечение. Туберкулеза я не боюсь, потому что сейчас со стороны медиков помощь гарантирована. Мне есть, с чем сравнивать, я больше 20 лет за решеткой, у меня много друзей и знакомых умерло, когда в прежние годы туберкулез был сильно распространен, а помочь всем не могли… Хорошо, что сейчас ситуация изменилась, медицинская отрасль стала сильней, что идет объединение разных стран и народов, помогающих врачам нашей республики, тогда и смертей будет гораздо меньше.

Вы не пытались скрывать свое заболевание от родичей, друзей? И как они восприняли такую новость, их это не напугало?

- Зачем скрывать? У меня нет секретов от родных мне людей! И неприязни с их стороны я не испытываю. Они восприняли это как данность, с каждым ведь может случится. Наоборот, чувствую больше участия в моей судьбе, заботы. Понимаете, в любой сложной жизненной ситуации человеку нужна поддержка близких. Чем тяжелее ситуация, тем она важней. В неволе всегда непросто, а если еще и туберкулез… Поэтому, считаю, больному необходимо как можно чаще контактировать с родственниками, чтобы это положительно влияло на психологическое состояние больного, на его нервы, эмоции. Тогда это позитивно повлияет на успех лечения, и оздоровление быстрей наступит, я думаю.

Почему важно, чтобы пациент сам, добровольно, начинал активное лечение на самом раннем этапе заражения? А то некоторые скрывают свой диагноз или игнорируют его, прерывают процедуры…

- Ну, туберкулез, это все-таки не легкая простуда. Без специального лечения все может закончится очень плачевно. Вот мой дед, фронтовик, прошедший всю Великую Отечественную, страдал этим, чахоткой называл, отчего и умер. Я, тогда еще пацан, думал, что уж меня то Бог милует. А вот видите, как получилось… Хорошо, что благодаря томографии сразу все определили, и я тут же начал курс, поэтому и жив (смеется). Нужно быть осторожными, следить за здоровьем. Но если уж заболел, то строго выполнять предписания врача. А то иные немного пролечатся, почувствуют себя легче, думают, ну, все, я здоров! Хотя это может быть временным эффектом, а надо идти до конца.

По Вашему мнению, что необходимо сделать, чтобы в нашем обществе перестали негативно относиться к больным ТБ?

- Взгляды людей менять! Хотя, конечно, это сложно. Всегда находятся те, к кому большинство относится с предубеждением… Вот я, например, приговоренный к пожизненному лишению свободы, поэтому обычный гражданин скорей всего будет воспринимать меня стереотипно. Хотя он не знает моей настоящей истории, жизненных обстоятельств, разных деталей, по любому будет негатив, ну, вы же понимаете… Поэтому ни я, ни он не сможем сблизится, и общение возможно только, как говорится, на уровне вежливости. А было бы взаимодействие настоящее, все могло и изменится…

Там, где помогают людям…

Мы попрощались с Михаилом, пожелав ему крепкого здоровья, и его уводят. Пришло время поближе ознакомится с тем местом, где он, и другие пациенты получают профильное лечение. Нашим собеседником и гидом по клинике стала и.о. начальника туберкулезно-легочной больницы, майор внутренней службы Надежда Малькова. В ее сопровождении мы осматриваем приемно-диагностическое отделение (карантин), кабинеты УЗИ, электронного мониторинга, стоматолога, хирурга и ЭКГ. А вот бактериологическая и клинико-биохимическая лаборатория с аппаратом GeneXpert для экспресс-выявления устойчивых форм ТБ и различных исследований, проведения анализов.

Сразу бросается в глаза, как хорошо спецбольница оснащена современным оборудованием, инструментарием и необходимым инвентарем. Большую помощь в этом оказали в свое время международные партнеры. К примеру, благодаря МККК в 2014 году здесь был установлен цифровой рентген-комплекс. Есть тут и своя аптека с лекарствами для лечения всех форм туберкулеза, выделенные за счет средств из госбюджета и Глобального фонда, а также симптоматические препараты.

Наша справка: В больнице имеются 9 отделений, в зависимости от варианта туберкулеза. Есть помещения для пациентов с чувствительной формой ТБ; с полилекарственно-устойчивым ТБ; с множественно-лекарственным (МЛУ) и широко-лекарственно устойчивым ТБ.

Персонал здесь профессиональный и опытный, включает врачей и фельдшеров, обучавшихся в Кырггосмедакадемии и по линии МККК. Еженедельно проводятся внутренние консилиумы, при необходимости материалы предоставляются на центральный консилиум в Национальный центр фтизиатрии при Минздраве КР. Больным курс лечения назначается в зависимости от формы чувствительности туберкулеза и с учетом индивидуальных особенностей пациента и динамики позитивных изменений может составлять от 6 до 24 месяцев.

Больше информации – меньше проблем

Надежда Анатольевна, какова общая ситуация с туберкулезом в пенитенциарной системе Кыргызстана? И как можно объяснить поведение лиц, которые категорически не желают лечиться?

- С 2019 года наблюдается тенденция к снижению ТБ. Например, наша больница рассчитана в целом на 480 койко-мест. А пациентов сейчас всего 25. Но среди них есть два отказника, хотя к сегодняшнему моменту после разъяснительных бесед один все же изъявил желание приступить к лечению. Причина чаще в том, что многие не признают свой диагноз, особенно если самочувствие внешне хорошее, жалоб нет, и на фоне якобы полного здоровья врач вдруг сообщает после обследования о наличии активной формы ТБ. Они просто не могут поверить, что уже больны, поэтому так важно убедить их, что они ошибаются.

Как полагаете, простое население, хорошо ли оно информировано о состоянии дел с туберкулезом в местах отбытия наказаний? И что можно сделать для исправления ситуации со стигматизацией людей, страдающих ТБ?

- Нужно как можно больше информации, разнообразной, компетентной о ТБ в средствах массовой информации, необходимы и просветительские социальные ролики по ТВ, в Интернете. Чем больше осведомленность людей, особенно, что ТБ излечим, тем меньше будет дискриминации больных. Также знания нужно доносить до общества и с тем, чтобы заразившиеся и их окружение не занимались самолечением, при первых же симптомах, ухудшении самочувствия, сразу же обращались к специалистам. Потому что чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на положительный исход.

Могут ли люди, страдающие ТБ, но искренне желающие излечиться, стать образцом поведения для других осужденных?

- Безусловно! И у нас есть такие пациенты, которые не пропускают ни одного дня, принимают все процедуры и препараты, хорошо привержены лечению. И мы их ставим в пример другим, которые по тем или иным причинам допускают небольшие пропуски в курсе лечения. Они воочию видят не просто пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, но и результаты реальных улучшений у активистов. И это начинает стимулировать других продолжить регулярное лечение.

Спасибо за беседу, Надежда Анатольевна, удачи Вам и всему коллективу в вашем нелегком, но благородном деле!

К сведению, в учреждениях СИН регулярно проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, отмечаемому ежегодно 24 марта. Например, с 22 марта по 22 апреля 2022 года, в ходе месячника по ТБ, в Молдовановской колонии №31 специалистами были прочитаны лекции немедицинскому персоналу и самим осужденным, проведены занятия, представители USAID поощрили слушателей подарками. Также в периферийных учреждениях СИН постоянно проводится скрининг на выявление туберкулеза среди потенциально больных осужденных путем их флюорографического обследования и дальнейшего осмотра в описываемой спецбольнице.

Авторы: Канат Ибраев, Элеонора Сабатарова