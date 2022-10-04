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Задержан глава службы внутреннего аудита Минфина Рашид Ибрагимов

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- Бактыгуль Акжолова
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Председатель службы внутреннего аудита Министерства финансов задержан по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, оперативными работниками были получены данные о фактах коррупционных проявлений в государственных органах.

"Установлено, что председатель службы внутреннего аудита при министерстве финансов в целях своей личной заинтересованности и незаконного обогащения, пользуясь своим должностным положением, получил взятку в размере 150 000 сомов за устройство на работу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В тот же день оперативниками по подозрению в совершении преступления задержан председатель службы внутреннего аудита при Министерстве финансов Ибрагимов Р. С. и водворен в ИВС. Задержанному гражданину И.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.342, устанавливается его причастность к иным аналогичным фактам, проверяются другие факты получения взяток за трудоустройство на разные должности, используя свое служебное положение.

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу СИЗО. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия", - говорится в сообщении МВД КР..


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URL: https://www.vb.kg/423244
Теги:
аудит, задержание, взятка, Бишкек
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