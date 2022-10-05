Талант Мамытов покинул пост спикера Жогорку Кенеша. Об этом он объявил 5 октября на заседании парламента.

Он отметил, что это "его личное решение". "Причина этому - недавнее событие в парламенте, мы добровольно поехали в Баткенскую область. Этот вопрос некоторые депутаты озвучили в парламенте, и это попало в СМИ. Я еще тогда принял решение, хотел написать заявление и уехать в Баткен, но по просьбе коллег я временно передал полномочия вице-спикеру. Но сегодня принял решение – я по собственному желанию ухожу с поста спикера. Это мое личное решение, и я надеюсь, что вы меня правильно поймете", - сказал Талант Мамытов.

22 сентября после очередного столкновения между военными Кыргызстана и Таджикистана, которое произошло в Баткенской области 14-17 сентября депутаты Жогорку Кенеша за закрытыми дверями обсудили ситуацию на заседании, по итогам которого решили отправиться в Баткенскую область для проведения встреч с населением. Неделей позже, 28 сентября, лидер фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров заявил, что на то закрытое заседание "председатель ГКНБ принес два ящика оружия". По словам другого депутата, Исхака Масалиева, "депутаты расписывались и брали оружие". В те же дни в социальных сетях была распространена фотография депутата Жусупбека Коргонбай уулу с автоматом в здании Жогорку Кенеша. Позже он заявил журналистам, что "это был муляж".

Источник: Радио Азаттык