Чтобы помочь больной матери, мужчина стал мошенником

В начале октября прошлого года бишкекчанка Зарина Д. В соцсетях познакомилась с мужчиной по имени Алихан. Настоящее его имя было Алиджан, но об этом она узнала только во время следствия.

Новый знакомый рассказал, что работает в строительной фирме, одновременно занимаясь перегоном машин из Кореи в Кыргызстан. И тут же предложил девушке помочь в приобретении хорошего корейского автомобиля. Практически даром: от нее требуется всего лишь 650 долларов (150 сразу, 500 – чуть позже). Остальные расходы он, дескать, берет на себя, потому что просто хочет от души подарить машину хорошему человеку.

Зарина отдала ему в два приема требуемую сумму и стала ждать. Само собой – не дождалась. Материальный ущерб ей причинен хоть и не астрономический, но все же неприятно.

Ленинский районный суд приговорил Алиджана З. К полутора годам исправительной колонии строгого режима. Он посчитал этот приговор слишком суровым и обратился с апелляционной жалобой в Бишкекский городской суд. В суде рассказав, что на тот момент ему очень нужны были деньги на операцию для тяжело больной матери. Только это, дескать, заставило его пойти на мошенничество. Впрочем, Заринины деньги не помогли: несмотря на успешно проведенную операцию, его мать скончалась...

Бишкекский горсуд, при всем сочувствии Алиджану, оставил в силе приговор предыдущей инстанции.