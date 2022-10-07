Власти Баткенской области пригласили инвесторов вкладывать в разработку полезных ископаемых. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Тимур Мадяров.

Он отметил, что Баткенская область имеет богатый потенциал в сфере добычи полезных ископаемых.

"У нас большие залежи угля, металлов и др. И мы могли бы заниматься их добычей совместно с инвесторами", - отметил Мадяров.

Напомним, в Оше и Баткенской области проходит российско-кыргызский инвестиционный форум.

Добыча угля и металлов. Что предлагают инвесторам власти Баткена?

Они отмечают, что работать в этой сфере выгодно всем сторонам

Власти Баткенской области пригласили инвесторов вкладывать в разработку полезных ископаемых. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Тимур Мадяров.

Он отметил, что Баткенская область имеет богатый потенциал в сфере добычи полезных ископаемых.

"У нас большие залежи угля, металлов и др. И мы могли бы заниматься их добычей совместно с инвесторами", - отметил Мадяров.

Напомним, в Оше и Баткенской области проходит российско-кыргызский инвестиционный форум.