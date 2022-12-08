За 11 месяцев в Соцфонд поступило 9872 обращения граждан

За одиннадцать (январь-ноябрь) месяцев 2022 года в отдел по приему граждан, жалоб и работе с населением Социального фонда Кыргызской Республики поступило 9872 обращения граждан. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда.

Из них:

письменные обращения – 409; устные обращения – 840; электронные обращения – 213;

На все поступившие вопросы предоставлены подробные разъяснения по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, и по тематике письменных (электронных, устных) обращений граждан можно выделить следующие направления:

об увеличении и повышении пенсий; по вопросам социального страхования; об индексации пенсий; о праве на пенсию; назначения, выплаты и правильности начисления пенсий; о порядке выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) гражданам и и работающим пенсионерам, также лицам, выезжающим за пределы республики на ПМЖ.

За указанный период заместителями председателя, руководителем аппарата Социального фонда принято 114 граждан, которым оказано соответствующее содействие в решении их вопросов.

Также по "телефонам доверия": 54-33-16, 57-66-61 и мобильному телефону доверия: 0(555)64-04-16 своевременно предоставляются на кыргызском и русском языках всегда доступные устные разъяснения по вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения.

Так, за январь-ноябрь месяцы текущего года поступило 5283 звонка и 3013 обращений по мобильному телефону доверия.