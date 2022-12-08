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"На полях Евразийского пространства необходим фонд прямых инвестиций"

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- Асия Канаева
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На полях Евразийского пространства существует необходимость в создании фонда прямых инвестиций, как объединяющей система совместных инвестиционных платформ и фондов прямых инвестиций. Об этом сказал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, выступая на Бишкекском инвестиционном саммите.

Глава кабинета министров отметил важную роль инвестиций в развитии экономики государства.

По его словам, за последние пять лет доля малого и среднего предпринимательства в новых инвестиционных проектах снизилась с 5,7 процента до 1,3 процента. Устойчивое развитие экономики каждой страны зависит от множества факторов, но важнейшим среди них является развитие малого и среднего предпринимательства, экспортоориентированность выпускаемой продукции.

"За счет своей мобильности, гибкости, инновационного подхода малые и средние предприятия способны быстро приспособиться к различным изменениям, оперативно осуществляют производство новой продукции. Таким образом, за счет малого и среднего бизнеса формируется и поддерживаются оптимальные хозяйственные пропорции. Поэтому мы должны дальше активно поддерживать, инвестировать и укреплять деятельность малого и среднего бизнеса, усилить взаимную промышленную кооперацию с целью освоения совершенной технологии. Необходимо достичь роста производительности труда, роста объемов и сложности экспорта, освоения новых производств продукции более высокого передела с необходимым уровнем государственной поддержки для реализации высокотехнологичных капиталоемких проектов, где есть недостаток частного капитала", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабмина отметил, что сегодняшний саммит является площадкой, где будут заложены новые инициативы для реализации крупных инфраструктурных и иных экономических проектов, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации, новых технологий и других сферах. "Инновации, спрос на технологии останутся высокими. Кабинет министров готов обсудить и реализовать инициативы и инвестиционные проекты сторонами на взаимовыгодных условиях", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/425204
Теги:
Акылбек Жапаров, инвестиции, Кабинет министров
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