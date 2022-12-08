Андрей Бельянинов: Нужно больше говорить о хорошем

В обществе существует запрос на добрые и положительные новости и СМИ. Люди устали от преступлений, поэтому надо громче говорить о хорошем. Об этом на Бишкекском инвестиционном саммите заявил генсекретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Он также предложил передать в ведение ОДКБ телерадиокомпанию "Мир".

"Мы бы заполнили эту информационную нишу. К тому же нужно мониторить контент блогеров – кумиров молодежи. Ими должны становиться достойные люди", - подчеркнул Бельянинов.

Напомним, в КР с 8-9 декабря проходит Бишкекский инвестиционный саммит.