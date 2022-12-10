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Бизнес Кыргызстана: Есть интересные проекты, но нет денег на их реализацию

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- Нина Ничипорова
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Среди участников завершившегося Бишкекского инвестиционного саммита было много предпринимателей из Кыргызстана. Люди приехали в Бишкек даже из регионов в надежде найти инвесторов, чтобы раскрутить свои проекты, заключить контракты на создание совместных предприятий. Причем проекты самые что ни на есть актуальные для нашей экономики: зеленая энергетика, переработка продукции, развитие сектора легкой промышленности и другие. С руководителями некоторых компаний пообщалась корреспондент vb.kg.

"Мы приехали на саммит в поиске инвестиций, согласны на создание совместного предприятия. У нас есть шесть гектаров земли в Промзоне. Занимаемся переработкой продукции, в основном люцерны. Есть четыре совместных предприятия в Кара-Балте, которые располагаются на десяти гектарах производственных площадей. Арендуем 150 гектаров земли. Многое хочется сделать, как говорится, руки чешутся, но на развитие нужны деньги", - сказал vb.kg руководитель ОсОО "Алекс Сервис" Александр Пеннер.

По его словам, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил на саммите, что приток инвестиций в нашу страну увеличился почти на два процента, что надо развивать малый и средний бизнес. Хорошая новость, замечательные слова. Но именно недостаточность доступности финансирования остается одним из основных вызовов для бизнеса Кыргызстана, особенно для малого и среднего. Процентные ставки по кредитам довольно высокие, инвестиции в капитал практикуются не так широко, всего несколько организаций занимаются этим. "И прекрасные идеи, которые принесли бы пользу и бизнесу, и государству, гибнут, остаются нереализованными, - добавил он. – Поэтому встречи на таких площадках крайне необходимы".

"Наша компания планирует построить парк возобновляемых источников энергии - ветряных электростанций под Балыкчи, как раз на полосе ветра "Улан". Получили землю, есть и лицензия Министерства энергетики на первые 180 мегаватт, - рассказала vb.kg директор компании "ВИЭ Иссык-Куль". – Вообще же весь парк рассчитан на 630 мегаватт. Это половина энергии, вырабатываемой электростанцией Камбарата. То есть парк без проблем может обеспечить электроэнергией практически всю Иссык-Кульскую область. Но пока не хватает средств. Ищем инвесторов".

Доктор наук, декан факультета университета в Исламабаде Рао Акрам Шахид приехал на саммит из Пакистана, чтобы найти партнеров для расширения сотрудничества в области образования.

"Двенадцать тысяч студентов обучаются в Кыргызстане. Но сотрудничество в сфере образования не ограничивается только обучением студентов. Надо развивать совместную деятельность для создания новых продуктов и расширения аудитории. Проводить вебинары, лекции или мастер-классы по различным темам. Это будет способствовать общению народов, укреплению контактов между ними, что немаловажно в нашем агрессивном мире. В Кыргызстане я уже нашел единомышленников", - поделился с vb.kg своей идеей доктор наук из Пакистана Рао Акрам Шахид.

"Что мы ожидаем от саммита? Наладить тесную связь с партнерами разных стран, возможно даже заключить несколько контрактов и выйти на хороший объем экспорта", - сказал vb.kg представитель компании Expo Development Руслан Алыбаев.

По его словам, на недавней ярмарке в Москве они представляли товары легкой промышленности, в частности одежду, произведенную в Кыргызстане. Основной поток импорта и экспорта между Кыргызстаном и Россией зачастую приходится на легкую промышленность. А, учитывая уход крупных брендов одежды с рынка России, у Кыргызстана появилась беспрецедентная возможность занять в огромной стране свою нишу и развиваться самим и развивать экономику нашей страны.

"Сектор легкой промышленности сейчас активно развивается. Кыргызская одежда, например, уже начала ассоциироваться с качеством и не только в России. Закупщики уже дают нам свои технические задания, продукцию каких параметров мы должны им предоставить. На ярмарке в Москве мы заключили контракты на солидную сумму", - отметил в беседе с нашим изданием Руслан Алыбаев.

"И планируем пригласить в Кыргызстан еще, как минимум, 80 крупных закупщиков. Участвовать во встречах с ними будут не только швейники, но и представители наших компаний, занимающихся производством продуктов, переработкой сельхозпродукции. Это может увеличить приток инвестиций в Кыргызстан на сотни миллионов долларов", - считает он.

Сразу после саммита поступили сообщения от некоторых моих собеседников о том, что одни из них нашли потенциальных партнеров, клиентов, другие, как минимум, достигли договоренностей о последующих встречах и переговорах по вопросу финансирования, и не только.


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URL: https://www.vb.kg/425271
Теги:
бизнес, инвестиции, саммит, ЕАЭС, Бишкек, сотрудничество, экономика
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