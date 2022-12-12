Кыргызстанцы завоевали 41 медаль на Чемпионате Азии по шахматам

41 медаль завоевали наши спортсмены на чемпионате Азии по шахматам среди школьников в Шри-Ланке. Как сообщил Кыргызский Шахматный союз, это самое триумфально выступление наших спортсменов за всю историю кыргызских шахмат.
Данный чемпионат проходил с 2 по 11 декабря в городе Васкадува. Соревнования шли в трех видах: классические шахматы, рапид (быстрые шахматы) и блиц (молниеносные шахматы).
По итогам чемпионата, по классическим шахматам в копилке нашей сборной оказалось 6 медалей в личном зачете:
А также 6 медалей в командном зачете: 4 серебреные и 2 бронзовые медали.
Итого 12 медалей в классике.
Командный зачет:
По итогам Чемпионата Азии среди школьников по шахматам 2022 года в копилке сборной Кыргызстана 41 медаль:
Кыргызский Шахматный союз поздравляет наших чемпионов и призеров Чемпионата Азии и желает не останавливаться на достигнутом и добиваться новых вершин.