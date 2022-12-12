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Кыргызстанцы завоевали 41 медаль на Чемпионате Азии по шахматам

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- Анастасия Карелина
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41 медаль завоевали наши спортсмены на чемпионате Азии по шахматам среди школьников в Шри-Ланке. Как сообщил Кыргызский Шахматный союз, это самое триумфально выступление наших спортсменов за всю историю кыргызских шахмат.

Данный чемпионат проходил с 2 по 11 декабря в городе Васкадува. Соревнования шли в трех видах: классические шахматы, рапид (быстрые шахматы) и блиц (молниеносные шахматы).

По итогам чемпионата, по классическим шахматам в копилке нашей сборной оказалось 6 медалей в личном зачете:

  1. Орозбаев Элдияр (до 17 лет)
  2. Куш Агния (до 13 лет)
  3. Кенешбеков Элим (до 11 лет)
  4. Жакшылыков Эржан (до 15 лет)
  5. Мурадылов Байэл (до 13 лет)
  6. Сагынбекова Жибек (до 9 лет)

А также 6 медалей в командном зачете: 4 серебреные и 2 бронзовые медали.

Итого 12 медалей в классике.

Командный зачет:

  1. 1-е место - Индия: 8 медалей (5 золотых, 1 серебреная, 2 бронзовых)
  2. 2-е место - Кыргызстан: 6 медалей (2 золотых, 2 серебреных, 2 бронзовых)
  3. 3-е место - Узбекистан: 2 медали (2 золотых).

По итогам Чемпионата Азии среди школьников по шахматам 2022 года в копилке сборной Кыргызстана 41 медаль:

  1. 12 медалей в классике
  2. 17 медалей в рапиде
  3. 12 медалей в блице
.

Кыргызский Шахматный союз поздравляет наших чемпионов и призеров Чемпионата Азии и желает не останавливаться на достигнутом и добиваться новых вершин.


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URL: https://www.vb.kg/425305
Теги:
чемпионат, шахматы, медаль
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