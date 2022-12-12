Кыргызстанцы завоевали 41 медаль на Чемпионате Азии по шахматам

41 медаль завоевали наши спортсмены на чемпионате Азии по шахматам среди школьников в Шри-Ланке. Как сообщил Кыргызский Шахматный союз, это самое триумфально выступление наших спортсменов за всю историю кыргызских шахмат.

Данный чемпионат проходил с 2 по 11 декабря в городе Васкадува. Соревнования шли в трех видах: классические шахматы, рапид (быстрые шахматы) и блиц (молниеносные шахматы).

По итогам чемпионата, по классическим шахматам в копилке нашей сборной оказалось 6 медалей в личном зачете:

Орозбаев Элдияр (до 17 лет) Куш Агния (до 13 лет) Кенешбеков Элим (до 11 лет) Жакшылыков Эржан (до 15 лет) Мурадылов Байэл (до 13 лет) Сагынбекова Жибек (до 9 лет)

А также 6 медалей в командном зачете: 4 серебреные и 2 бронзовые медали.

Итого 12 медалей в классике.

Командный зачет:

1-е место - Индия: 8 медалей (5 золотых, 1 серебреная, 2 бронзовых) 2-е место - Кыргызстан: 6 медалей (2 золотых, 2 серебреных, 2 бронзовых) 3-е место - Узбекистан: 2 медали (2 золотых).

По итогам Чемпионата Азии среди школьников по шахматам 2022 года в копилке сборной Кыргызстана 41 медаль:

12 медалей в классике 17 медалей в рапиде 12 медалей в блице

Кыргызский Шахматный союз поздравляет наших чемпионов и призеров Чемпионата Азии и желает не останавливаться на достигнутом и добиваться новых вершин.