Погода
$ 84.85 - 85.85
€ 90.05 - 91.05

Депутата просят обратить внимание на увольнение женщин в ГКДР КР

242  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женщины обратились к депутату Жогорку Кенеша Эльвире Сурабалдиевой с обращением обратить внимание на ситуацию, которая складывается в Госкомиссии по делам религии КР, где за последнее время были уволены три опытные женщины-сотрудницы.

По их словам, эти сотрудницы внесли большой вклад в развитие религиозной политики Кыргызской Республики.

"Уважаемая Эльвира Жыргалбековна!

Для развития государства прежде всего необходимо подготовить и обеспечить сильные кадры. Одним из известных нам сильных и грамотных сотрудников государственной структуры была Гульназ Исаева. Она начинала работать простым специалистом и доросла до заместителя директора Государственной комиссии по делам религии КР.

На данный момент в ГКДР начались кадровые изменения. Вынудив написать "по собственному желанию" Г. Исаеву, она была уволена с занимаемой должности. Также заявление об увольнении пришлось написать заместителю директора Центра изучения религиозной ситуации Айканыш Абылгазиевой и представителю Таласской области Чинаре Осмоналиевой.

Мы считаем правильным иметь женщин на государственных постах, особенно в сфере религии. Потому что в этой сфере работают не только мужчины, но и женщины.

И у Гульназ Исаевой и ее женщин-коллег совместно с мужчинами-коллегами получалось на протяжении многих лет успешно осуществлять межрелигиозный диалог. В регионах открывались центры, да и вообще женщинам удобно работать с женщинами, работающими в сфере религии.

А теперь мы можем заметить, что на все эти должности назначаются мужчины. Просим обратить внимание на целенаправленное увольнение женщин", - говорится в обращении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425397
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, увольнение, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  