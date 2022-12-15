Депутата просят обратить внимание на увольнение женщин в ГКДР КР

Женщины обратились к депутату Жогорку Кенеша Эльвире Сурабалдиевой с обращением обратить внимание на ситуацию, которая складывается в Госкомиссии по делам религии КР, где за последнее время были уволены три опытные женщины-сотрудницы.

По их словам, эти сотрудницы внесли большой вклад в развитие религиозной политики Кыргызской Республики.

"Уважаемая Эльвира Жыргалбековна!

Для развития государства прежде всего необходимо подготовить и обеспечить сильные кадры. Одним из известных нам сильных и грамотных сотрудников государственной структуры была Гульназ Исаева. Она начинала работать простым специалистом и доросла до заместителя директора Государственной комиссии по делам религии КР.

На данный момент в ГКДР начались кадровые изменения. Вынудив написать "по собственному желанию" Г. Исаеву, она была уволена с занимаемой должности. Также заявление об увольнении пришлось написать заместителю директора Центра изучения религиозной ситуации Айканыш Абылгазиевой и представителю Таласской области Чинаре Осмоналиевой.

Мы считаем правильным иметь женщин на государственных постах, особенно в сфере религии. Потому что в этой сфере работают не только мужчины, но и женщины.

И у Гульназ Исаевой и ее женщин-коллег совместно с мужчинами-коллегами получалось на протяжении многих лет успешно осуществлять межрелигиозный диалог. В регионах открывались центры, да и вообще женщинам удобно работать с женщинами, работающими в сфере религии.

А теперь мы можем заметить, что на все эти должности назначаются мужчины. Просим обратить внимание на целенаправленное увольнение женщин", - говорится в обращении.