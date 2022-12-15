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Киностудия "Кыргызфильм" оцифровала картину "Небо нашего детства"

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- Анастасия Карелина
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На YouTube-канале Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева теперь можно посмотреть первый оцифрованный фильм Толомуша Океева "Пастбище Бакая" ("Небо нашего детства"). Об этом сообщается на странице киностудии в соцсети Facebook.

Данный проект по оцифровке кыргызского киноархива реализован Национальной киностудией "Кыргызфильм" при участии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТіКА) и Центрального государственного архива кинофотофоно документов Кыргызской Республики.

Посмотреть легендарную картину на кыргызском языке можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/Bp6iWqJV250

На русском языке фильм доступен по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WaCTK6gQSvk&list=RDCMUCRHoFkwx_6WG4hGU6_aPysQ&index=2


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URL: https://www.vb.kg/425408
Теги:
кино, Кыргызфильм
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