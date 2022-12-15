Киностудия "Кыргызфильм" оцифровала картину "Небо нашего детства"

На YouTube-канале Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева теперь можно посмотреть первый оцифрованный фильм Толомуша Океева "Пастбище Бакая" ("Небо нашего детства"). Об этом сообщается на странице киностудии в соцсети Facebook.

Данный проект по оцифровке кыргызского киноархива реализован Национальной киностудией "Кыргызфильм" при участии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТіКА) и Центрального государственного архива кинофотофоно документов Кыргызской Республики.

Посмотреть легендарную картину на кыргызском языке можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/Bp6iWqJV250

На русском языке фильм доступен по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WaCTK6gQSvk&list=RDCMUCRHoFkwx_6WG4hGU6_aPysQ&index=2