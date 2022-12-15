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Задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападении на иностранца

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападении на иностранца. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 10 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратился гражданин Республики Казахстан Д.Ш.с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, находясь в ботаническом саду, расположенном на территории столицы, 7 декабря текущего года примерно в 15.00 часов дня, где, применив физическую силу, путем угрозы применения пистолета неустановленной марки завладели денежными средствами в сумме 40 тысяч долларов США. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района города Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУВД г.Бишкека была получена информация, что к совершению вышеуказанного преступления имеет причастность организованная преступная группа, состоящая из 2-3 человек. Таким образом, сотрудниками уголовного розыска столичной милиции, ГУБОП совместно с бойцами СОБР МВД Кыргызской Республики на территории города Бишкека задержаны граждане И.И., 1993 года рождения, Б.Б., 1991 года рождения, и Т.У., 1996 года рождения, которые состоят на учете как члены ОПГ. Доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г. Бишкека. Октябрьским районным судом города Бишкека в отношении всех подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО№1 г. Бишкек сроком на два месяца.

Кроме этого, в ходе проведения соответствующих следственных действий по месту жительства одного из подозреваемых лиц были изъяты денежные средства в сумме 5500 долларов США и травматический пистолет Макарова с патронами в количестве 5 штук и назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/425410
Теги:
задержание, Казахстан, разбой, Бишкек, деньги
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